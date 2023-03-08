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Заява у «Дії» та виплати переселенцям: у Мінсоцполітики зробили важливе роз'яснення

18:26 8 березня 2023
Виплати переселенцям

Якщо переселенець, який отримував допомогу від держави, подав заявку на зміну фактичного місця проживання через застосунок «Дія», то йому продовжать виплачувати допомогу. Про це повідомили в Міністерстві соціальної політики.

«Якщо ви подали заяву на зміну фактичного місця проживання через застосунок Дія та при цьому отримували щомісячні виплати від держави для внутрішніх переселенців, то допомога надалі продовжуватиметься без додаткового звернення до органів соціального захисту населення. Разом з тим, якщо у вас виникнуть додаткові питання щодо нарахування виплат, варто звернутися до УСЗН вже за новим місцем фактичного проживання», — йдеться у повідомленні.

Як писали «ФАКТИ», раніше в Україні стартував проєкт по виплаті 16 тисяч гривень. В Кабміні пояснили, хто може подавати заявку.

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