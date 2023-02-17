В Україні стартував проєкт по виплаті 16 тисяч грн: в Кабміні пояснили, хто може подавати заявку

В Україні продовжуються виплати допомоги на проживання, на оплату комунальних послуг, на купівлю продуктів та товарів першої необхідності інвалідам, переселенцям та сім'ям, які постраждали від військових дій.

З 16 лютого стартував спільний проєкт Міністерства у справах ветеранів України та Червоного Хреста України щодо підтримки ветеранів війни. Про це повідомляється на Урядовому порталі.



Ветерани війни з інвалідністю 1-ї та 2-ї групи, отриманої в результаті бойових дій, зможуть отримати по 16 тисяч гривень. Виплати буде розбито на чотири місяці, протягом яких виплачуватиметься по 4 тисячі гривень.

Перед поданням заявки потрібно отримати електронний підпис.

Електронний підпис можна безкоштовно отримати у державних установах, у тому числі податкових. Онлайн — через банківський сервіс Приват24. Платно оформляє КЕП АЦСК «Центр сертифікації ключів України».

Алгоритм подання заявки:

- зайдіть на сторінку сайту eveteran.gov.ua.

- спершу перейдіть за посиланням «Надання підтримки особам з інвалідністю в результаті війни».

- пройдіть електронну ідентифікацію та аутентифікацію з використанням інтегрованої системи електронної ідентифікації, електронного підпису, що базується на кваліфікованому сертифікаті електронного підпису.

- перевірте своє прізвище, ім'я, по батькові, реєстраційний номер облікової картки платника податків та вкажіть свій міжнародний номер банківського рахунку IBAN, номер телефону та адресу електронної пошти. Якщо у вас немає банківського гривневого рахунку, ви можете відкрити його в одному з банків на вибір та дізнатися його міжнародний номер IBAN. Якщо міжнародний номер банківського рахунку IBAN змінився, потрібно подати нову заяву на сайті eveteran.gov.ua.

- перед надсиланням заяви повторно перевірте свої дані та погодьтеся на обробку та передачу даних про себе для отримання грошової допомоги від міжнародної організації.

Заява буде направлена до Мінветеранів, де буде верифіковано наявність статусу ветерана війни — особи з інвалідністю І чи ІІ групи заявника у Єдиному державному реєстрі ветеранів війни.

Якщо особа відповідає цьому критерію, знеособлені дані заявника в автоматичному режимі передаються до Червоного Хреста України для подальшої виплати грошової допомоги на зазначений у заяві банківський рахунок.

«Повідомлення про нарахування чи відмову не надсилатиметься заявникам з міркувань безпеки даних ветеранів війни. Тому, у разі неотримання виплати у зазначений термін, дзвоніть до Мінветеранів за номером: +380 636 889 596. Вам обов'язково допоможуть з'ясувати проблему та розкажуть про механізм її вирішення», — йдеться у повідомленні.

В уряді зазначили, що проєкт стартував у тестовому режимі.

Після того, як грошову виплату отримають перші 10 тисяч осіб, розпочнеться перевірка якості наданих послуг за міжнародними стандартами та продовжиться реалізація проєкту.

Нагадаємо, Благодійний фонд «Право на захист» разом з УВКБ ООН розпочали грошові виплати для українців. Люди отримуватимуть по 2200 грн протягом шести місяців. Загальна сума допомоги складає 13 200 грн. Нова допомога ООН передбачена для тих, хто раніше не отримував виплат від міжнародних організацій.

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