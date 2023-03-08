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Україна

«Тиловики» не згодні йти на смерть: у Генштабі ЗСУ розповіли про конфлікти мобілізованих рашистів із командирами

19:20 8 березня 2023
ЗСУ

Росіяни продовжують атакувати Україну. Основні зусилля ворог зосереджує на веденні наступальних дій на Куп’янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Шахтарському напрямках. Про це повідомили в Генеральному штабі ЗСУ.

«Ворог й надалі порушує норми Міжнародного гуманітарного права, продовжує завдавати ударів, здійснювати артилерійські обстріли цивільних об’єктів та будинків мирного населення. Протягом доби противник завдав 22 авіаційних удари, а також здійснив 29 обстрілів з реактивних систем залпового вогню. Зокрема, ворог використав 1 БпЛА типу Шахед-136. Дрон ліквідовано», — йдеться у повідомленні.

В Генштабі додали, що на Куп’янському та Лиманському напрямках противник продовжує спроби прориву оборони українських військ, а на Бахмутському напрямку ворог продовжує наступати та не припиняє штурму міста Бахмут. На Авдіївському та Шахтарському напрямках противник здійснив безуспішні наступальні дії, а на Запорізькому та Херсонському напрямках загарбники ведуть оборонні дії.

«В населеному пункті Кремінна Луганської області фіксується різке збільшення випадків виселення місцевих жителів з власних приватних будинків представниками місцевої окупаційної так званої „влади“ за підтримки загарбників-військовослужбовців для додаткового розміщення новоприбулих представників збройних сил рф. Відзначається різке зростання рівня невдоволення діями керівного складу серед мобілізованих до збройних сил рф. Основною причиною невдоволення є збільшення кількості фактів використання в якості штурмовиків тих окупантів, які проходили попередню підготовку для проходження служби в лавах підрозділів забезпечення та не мають бойового досвіду. Це призводить до різкого збільшення кількості втрат, а „тиловики“ не згодні йти на смерть», — повідомили в Генштабі.

Там також зазначили, що авіація Сил оборони України за добу завдала 11 ударів по районах зосередження окупантів та 1 удару по позиції зенітно-ракетного комплексу противника. Підрозділи ракетних військ і артилерії протягом доби уразили командний пункт загарбників.

Як писали «ФАКТИ», раніше стало відомо, що окупанти відправляють на фронт поранених і готуються мобілізувати людей похилого віку.

Фото: Генштаб ЗСУ

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