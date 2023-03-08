«Тиловики» не згодні йти на смерть: у Генштабі ЗСУ розповіли про конфлікти мобілізованих рашистів із командирами

Росіяни продовжують атакувати Україну. Основні зусилля ворог зосереджує на веденні наступальних дій на Куп’янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Шахтарському напрямках. Про це повідомили в Генеральному штабі ЗСУ.

«Ворог й надалі порушує норми Міжнародного гуманітарного права, продовжує завдавати ударів, здійснювати артилерійські обстріли цивільних об’єктів та будинків мирного населення. Протягом доби противник завдав 22 авіаційних удари, а також здійснив 29 обстрілів з реактивних систем залпового вогню. Зокрема, ворог використав 1 БпЛА типу Шахед-136. Дрон ліквідовано», — йдеться у повідомленні.

В Генштабі додали, що на Куп’янському та Лиманському напрямках противник продовжує спроби прориву оборони українських військ, а на Бахмутському напрямку ворог продовжує наступати та не припиняє штурму міста Бахмут. На Авдіївському та Шахтарському напрямках противник здійснив безуспішні наступальні дії, а на Запорізькому та Херсонському напрямках загарбники ведуть оборонні дії.

«В населеному пункті Кремінна Луганської області фіксується різке збільшення випадків виселення місцевих жителів з власних приватних будинків представниками місцевої окупаційної так званої „влади“ за підтримки загарбників-військовослужбовців для додаткового розміщення новоприбулих представників збройних сил рф. Відзначається різке зростання рівня невдоволення діями керівного складу серед мобілізованих до збройних сил рф. Основною причиною невдоволення є збільшення кількості фактів використання в якості штурмовиків тих окупантів, які проходили попередню підготовку для проходження служби в лавах підрозділів забезпечення та не мають бойового досвіду. Це призводить до різкого збільшення кількості втрат, а „тиловики“ не згодні йти на смерть», — повідомили в Генштабі.

Там також зазначили, що авіація Сил оборони України за добу завдала 11 ударів по районах зосередження окупантів та 1 удару по позиції зенітно-ракетного комплексу противника. Підрозділи ракетних військ і артилерії протягом доби уразили командний пункт загарбників.

Як писали «ФАКТИ», раніше стало відомо, що окупанти відправляють на фронт поранених і готуються мобілізувати людей похилого віку.

Фото: Генштаб ЗСУ

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