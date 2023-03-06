На фронті ворог продовжує зосереджувати усі зусилля на веденні наступальних дій на Куп’янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Шахтарському напрямках.

Як повідомляють в Генштабі ЗСУ, протягом доби 6 березня противник завдав 42 авіаційних та 5 ракетних ударів. Зокрема, під час завдання авіаційних ударів ворог використав 11 БпЛА типу Шахед-136, 9 з яких було збито. Рашисти здійснили понад 10 обстрілів з реактивних систем залпового вогню, зокрема, по населених пунктах.

На фронті ситуація наступна:

На Куп’янському та Лиманському напрямках противник намагається прорвати оборону наших військ. Вів безуспішні наступальні дії у напрямку населених пунктів Гряниківка, Невське, Білогорівка та Федорівка.

На Бахмутському напрямку противник, не рахуючись із втратами, не припиняє штурмувати місто Бахмут та його околиці. Також вів наступ у районах населених пунктів Залізнянське, Дубово-Василівка та Іванівське — успіху не мав.

На Авдіївському та Шахтарському напрямках противник здійснив безуспішні наступальні дії в напрямку населених пунктів Красногорівка, Кам’янка, Авдіївка, Сєверне, Первомайське, Невельське, Мар’їнка та Побєда Донецької області.

На Запорізькому та Херсонському напрямках противник веде оборону.

«Противник щодня зазнає значних втрат в особовому складі, тому не припиняє вживати заходів щодо їхнього поповнення. Нещодавно у тимчасово окупованому Донецьку військові комісаріати отримали вказівку щодо уточнення персональних облікових даних офіцерів запасу віком до 65 років включно. А також солдатів, сержантів та прапорщиків запасу віком до 50 років», — йдеться у повідомленні.

Також повідомляється, що у готелі «Донбас» міста Кадіївка тимчасово окупованої Луганської області працює військово-лікарська комісія. Її робота спрямована на визнання придатними поранених військовослужбовців 2 армійського корпусу російських окупаційних військ для подальшого їхнього повернення у стрій.

За даними Генштаба, авіація Сил оборони України за добу завдала 12 ударів по районах зосередження особового складу та військової техніки окупантів та удару по зенітно-ракетному комплексу на вогневій позиції. Підрозділи ракетних військ і артилерії протягом доби уразили 3 райони зосередження противника та засіб протиповітряної оборони ворога на вогневій позиції.

Нагадаємо, що під час засідання Ставки Верховного головнокомандувача Головком ЗСУ Валерій Залужний та командувач оперативно-стратегічним угрупованням військ «Хортиця» Олександр Сирський висловилися за продовження оборонної операції та подальше посилення позицій Сил оборони у Бахмуті.

Фото Генштаба ЗСУ

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