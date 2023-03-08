Під час децентралізації, яку уряд України здійснює з 2014-го року, було створено нову систему органів місцевого самоврядування. Вони дістали право розпоряджатися значною часткою місцевих податків та витрачати їх. У підсумку це поліпшило систему державних витрат, а також сприяло проявлення на містах виборних лідерів. Бо реформа передбачає відповідальність органів місцевого самоврядування перед жителями — за ефективність своєї роботи, а перед державою — за її законність.

Так, за результатами опитування громад, проведеного Асоціацією малих міст України в січні-лютому поточного року, 65,8% громад України готові взяти участь у розробці змін податкової системи, які передбачають підвищення ролі органів місцевого самоврядування у процесі адміністрування місцевих податків. Найбільшу готовність декларують селищні громади — 78,4% опитаних, готовність міських та сільських громад — 58,1% та 61,5% відповідно.

Так, за результатами дослідження, 47,2% громад України заявляють, що зацікавлені взяти на себе функції адміністрування місцевих податків, не зацікавлені — лише 13,4% громад. Ще 43,9% громад обрали варіант «важко відповісти».

При цьому, міські громади демонструють найбільшу готовність взяти на себе функції адміністрування місцевих податків: «За» висловились 50% опитаних. Готовність на рівні селищних та сільських громад складає 35,3% та 43,7% відповідно".

Ще 37,8% громад зазначили, що готові взяти участь у розробці проєкту реформи фіскальної децентралізації і водночас зацікавлені у взятті на себе функцій адміністрування місцевих податків.

«29,4% громад, які перебували у зоні активних бойових дій, і 28,5% громад, які досі перебувають у зоні активних бойових дій, зацікавлені у взятті на себе функцій адміністрування місцевих податків», — йдеться в результатах опитування.

При цьому для 47% громад питання фіскальної децентралізації має дуже високий пріоритет, для 28,7% - високий пріоритет, для 17,7% - середній, для 3,6% - низький, ще для 3% - дуже низький.

Також у опитуванні зазначається, що фіскальна децентралізація є можливістю реалізувати більше освітніх, інфраструктурних, соціальних проєктів (так вважають 56,8% опитаних), інструментом збільшення інвестиційного потенціалу (47,5%), способом пришвидшенням відновлення країни після війни (19,8%), інструментом збільшення незалежності громад (18,5%). При цьому 33,3% опитаних вважають, що фіскальна децентралізація може означати збільшення навантаження на громади, а 21% респондентів потребують більше інформації про концепцію реформи.

Опитування було проведено у межах реалізації Асоціацією малих міст України та GR-компанією «Магонова і партнери» проєкту «Сприяння вдосконаленню місцевого податкового законодавства щодо адміністрування місцевих податків в цілях забезпечення фінансової спроможності органів місцевого самоврядування в умовах воєнного стану та після нього» за підтримки Проєкту USAID «ГОВЕРЛА». Мета цього опитування — аналіз рівня підтримки громадами реформи фіскальної децентралізації, оцінка спроможності органів місцевого самоврядування щодо розширення їх функцій із адміністрування місцевих податків та вивчення актуальних проблем громад у контексті місцевих фінансів.

Отримані дані будуть використані для розробки законодавчих ініціатив, які передбачають розширення фіскальних повноважень органів місцевого самоврядування і сприятимуть збільшенню наповнюваності місцевих бюджетів.

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