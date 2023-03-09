Ворог завдав нового масованого удару по Україні: є «прильоти», в деяких областях почалися відключення світла

Після опівночі по всій Україні почали спрацьовувати сигнали повітряної тривоги. Станом на восьму ранку у небі над країною фіксували ворожі снаряди, в окремих областях лунали вибухи, а подекуди навіть офіційно підтверджені «прильоти».

«ФАКТИ» зібрали актуальну інформацію і слідкували за подіями, які відбувались. Варто додати, що через обстріл в багатьох регіонах діють превентивні, а подекуди і критичні відключення світла.

8:00 У столиці тривога тривала майже 7 годин. Як повідомили у Київській міській військовій адміністрації, протягом цього часу рашисти випустили практично всі типи свого повітряного озброєння — починаючи від баражуючих боєприпасів «Shahed» і до майже всього найменування крилатих ракет. Завдяки роботі нашої ППО, ударів крилатими ракетами та БПЛА по столиці не допущено. Але аеробалістична ракета типу «Кинджал» влучила в обʼєкт інфраструктури.

07:51 Під обстріл ворога попали енергетичні об'єкти Київської області потрапили під обстріл, заявив міністр енергетики Герман Галущенко.

07:30. В Голосіівському районі Києва зафіксовано влучання в об’єкт інфраструктури. Всі служби працюють на місці. В Святошинському районі уламками ракети поранено дві людини. Їм надається медична допомога. Також рештки ракети пошкодили автомобілі. Інформація уточнюється. В столиці частково задіяні екстрені відключення електроенергії.

07:25 Міський голова Києва Віталій Кличко заявив, що у Святошинському районі пролунав ще один вибух, двоє людей постраждали. "Всі служби прямують на місце. Горять автівки в дворі одного з житлових будинків", - написав він.

07:22 Через обстріли росіян ЗАЕС було повністю знеструмлено, констатували в «Енергоатомі».

6:40 Мер Києва Віталій Кличко підтвердив приліт. Ворожа ракета вразила Голосіївський район столиці, на місце виїхали всі необхідні служби.

06:30 Після російського обстрілу дронами Shahed-136 більшість жителів Житомира залишились без світла та води. Про це заявив міський голова Сергій Сухомлин.

«Укрзалізниця» відзвітувала про затримку деяких рейсів у зв'язку з масовим обстрілом мирних міст України.

У ДТЕК Одеські енергомережі офіційно підтвердили наявність екстрених відключень у регіоні.

6:21 Місцеві ресурси повідомили про серйозний вибух у Кам'янському Дніпропетровській області, а потім — у самому Дніпрі. Ймовірно, частина цих звуків можуть бути роботою ППО.

У Харкові тим часом зупинили метро, воно використовується виключно як укриття. Радниця голови Харківської облради Наталія Попова повідомила, що на місці прильоту у приватному секторі постраждало двоє людей. Одному надали допомогу на місці, другого госпіталізовано.

Загалом відомо про мінімум 15 ракетних ударів по Харківщині. За словами мера Харкова Ігоря Терехова, основною ціллю окупантів стали вкотре об'єкти критичної інфраструктури. В окремих районах міста є проблеми зі світлом.

По Україні звуки вибухів, окрім уже згаданих регіонів, чули жителі Київської, Івано-Франківської, Хмельницької, Львівської, Тернопільської та Кіровоградської областей. Також ППО працювало у Запоріжжі, Луцьку та Рівному. В окремих регіонах тривога тривала понад п'ять годин.

Нагадаємо, що протягом лютого і початку березня окупанти зосереджували свої удари в основному на сході та півдні України.

265

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Instagram