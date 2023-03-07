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Окупанти обстріляли Донецьку область: загинула жінка, багато людей отримали поранення

11:56 7 березня 2023
На місці влучення снаряда виникла пожежа

Минулої доби, 6 березня, внаслідок масованого обстрілу мінометами й артилерією в Донецькій області загинула 85-річна жінка. Ще восьмеро людей отримали поранення.

Наслідки обстрілу цивільної інфраструктури

Про це повідомили в Офісі генерального прокурора.

Під час масованого обстрілу російські окупанти били по:

  • місту Часів Яр;
  • місту Костянтинівка;
  • селу Максимільянівка Покровського району;
  • селу Шахтарське й Золота Нива Волноваського району.

«Снаряди військ країни-агресора влучили у приватні будинки, господарські споруди й автомобілі. Загинула 85-річна жінка, ще восьмеро громадян — двоє жінок і шестеро чоловіків отримали мінно-вибухові травми та осколкові поранення», — пише пресслужба.

Уламок снаряду пробив стіну будинка

Усіх поранених було госпіталізовано.

Нагадаємо, днями жорстокому обстрілу було піддано також сусідній Куп'янськ на Харківщині. Там загинув літній чоловік.

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