Окупанти обстріляли Донецьку область: загинула жінка, багато людей отримали поранення
Минулої доби, 6 березня, внаслідок масованого обстрілу мінометами й артилерією в Донецькій області загинула 85-річна жінка. Ще восьмеро людей отримали поранення.
Про це повідомили в Офісі генерального прокурора.
Під час масованого обстрілу російські окупанти били по:
- місту Часів Яр;
- місту Костянтинівка;
- селу Максимільянівка Покровського району;
- селу Шахтарське й Золота Нива Волноваського району.
«Снаряди військ країни-агресора влучили у приватні будинки, господарські споруди й автомобілі. Загинула 85-річна жінка, ще восьмеро громадян — двоє жінок і шестеро чоловіків отримали мінно-вибухові травми та осколкові поранення», — пише пресслужба.
Усіх поранених було госпіталізовано.
Нагадаємо, днями жорстокому обстрілу було піддано також сусідній Куп'янськ на Харківщині. Там загинув літній чоловік.
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