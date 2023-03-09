«Нас цим не зламати»: у Зеленського прокоментували ракетну атаку російських терористів

В Офісі президента відреагували на чергову масовану ракетну атаку по Україні, яка відбулася в ніч проти 9 березня. Глава відомства Андрій Єрмак підкреслив, що росіяни продовжують тероризувати мирне населення. Головною ж задачею ворога він назвав спроби позбавити українців регулярного електропостачання.

Про це він написав в Telegram-каналі.

«Терористи роблять свої максимальні зусилля, щоб позбавити нас світла. Вони продовжують терор мирних людей. Але вони ніяк не можуть зрозуміти, що після того, що ми вже пройшли, нас цим не зламати», — зазначив Єрмак.

Також посадовець додав, що попри всі обставини та спроби ворога нас загальмувати, українці все одно продовжать рухатися до виконання основної мети. Нею він вважає «очищення української землі від російського непотребу».

На відео — ліквідація результатів прильоту у Святошинському районі Києва

Всі деталі щодо атаки ворога читайте в нашому матеріалі «Ворог завдав нового масованого удару по Україні: є „прильоти“, в деяких областях почалися відключення світла».

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