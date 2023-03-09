Майже 600 окупантів, засоби ППО та півдесятка танків: в Генштабі назвали втрати росіян за добу

Триває триста сімдесят дев’ята доба російського широкомасштабного вторгнення. Основні зусилля ворог продовжує зосереджувати на веденні наступальних дій на Куп’янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Шахтарському напрямках.

Минулої доби наші воїни відбили на них понад 110 атак, повідомили у Генштабі.

«Ворог й надалі порушує норми Міжнародного гуманітарного права, продовжує завдавати ударів, здійснювати артилерійські обстріли цивільних об’єктів та будинків мирного населення, намагається знищити критичну інфраструктуру нашої держави», — йдеться у повідомленні.

Авіація Сил оборони за добу завдала 11 ударів по районах зосередження особового складу та військової техніки окупантів та удар по позиції зенітно-ракетного комплексу противника.

А наші ракетники і артилеристи уразили 2 райони зосередження особового складу та завдали вогневого ураження по командному пункту одного з підрозділів армії рф.

Завдяки умілим діям наших захисників, ворог втратив за добу 590 своїх військових та техніку:

- танків- 3441 (+5) од,

- бойових броньованих машин — 6736 (+13) од,

- артилерійських систем — 2465 (+2) од,



- засоби ППО — 254 (+1) од,

- автомобільної техніки та автоцистерн/ vehicles and fuel tanks — 5331 (+1) од,

- спеціальної техніки — 237 (+1).

Українці кожного дня дякують нашим захисникам та просять Бога захистити українських воїнів.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що окупанти, у зв'язку з втратам, готуються мобілізувати людей похилого віку.

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