Наслідки масованої атаки ворога: названо області, де триватимуть вимкнення світла

Внаслідок атаки України вночі, 9 березня, є пошкодження об’єктів енергетичної інфраструктури. Тому відключення світла введені в трьох областях та продовжаться навіть після припинення превентивного відключення електрики через обстріл.

Про це повідомили в «Укренерго».

«Обмеження будуть застосовані у Житомирській, Харківській та Одеській областях», — йдеться в повідомленні.

В «Укренерго» додають, що ремонтні бригади вже виїхали для усунення наслідків обстрілів та відновлення живлення.

«Триває відновлення роботи енергосистеми, електропостачання поступово відновлюється», — зазначили в компанії, додавши, що масований обстріл України виявився 15-ю масованою ракетною атакою росіян на енергетичну інфраструктуру, тому для зменшення ризиків були превентивно застосовані обмеження у всіх регіонах.

В свою чергу, у ДТЕК повідомили, що під час нічної масованої ракетної атаки постраждали три теплоелектростанції компанії — у них є серйозні пошкодження обладнання.



«Сьогодні, 9 березня, внаслідок обстрілів постраждали три теплоелектростанції ДТЕК Енерго», — йдеться в повідомленні.

За попередньою інформацією, обійшлося без постраждалих.

«Внаслідок обстрілу було серйозно пошкоджено обладнання ТЕС. Після закінчення атаки енергетики оперативно почали ліквідацію наслідків», — вказано в повідомленні.

Нагадаємо, що сьогодні вночі Україна піддалася черговій масованій ракетній атаці. Зафіксовані обстріли ворожі енергетичних об’єктів у Київській, Миколаївській, Харківській, Запорізькій, Одеській, Дніпропетровській та Житомирській областях. Крім того, внаслідок масованого удару окупантів Запорізька АЕС повністю знеструмлена.

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