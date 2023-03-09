Помер колишній футболіст та тренер, який «організував» перехід Шевченка до «Мілана»

В Італії у віці 85 років помер відомий футболіст та тренер Італо Галб'яті.

Ігрова кар'єра особливих успіхів Італо не принесла — за міланський «Інтер» він провів лише один матч, у Кубку ярмарків проти «Ліона» в січні 1959-го, після чого виступав за «Реджину» із серії Б, а також «Лекко» та «Комо» з нижчих ліг.

Ставши тренером, кілька разів очолював «Мілан», щоразу приходячи на нетривалий період, а загальну популярність отримав, будучи асистентом знаменитого Фабіо Капелло в «Мілані», «Реалі», «Ромі», «Ювентусі», а також у збірних Англії та Росії протягом майже трьох десятиліть аж до виходу на пенсію в 2015-му.

Галб'яті (ліворуч) працював асистентом Капелло протягом майже трьох десятиліть

Є ще один цікавий факт із біографії фахівця. Працюючи в «Мілані» в 1998-му, саме Галб'яті переглядав українця Андрія Шевченка в матчі Ліги чемпіонів проти «Барселони», коли форвард «Динамо» оформив хет-трик, а кияни розгромили іменитого суперника — 4:0.

«Українець дуже сильний фізично. Швидкий. Спритний у дриблінгу, фантастично утримує м'яч. Класно завдає ударів з обох ніг. Забиває голи. Сильний у грі головою. Може зіграти в атаці на будь-якій позиції. Має інтенсивність, властиву лише кільком гравцям. Враховуючи його юний вік, я був вражений тим, як легко йому все вдається. Він гравець нового типу. Шкода буде, якщо він перейде до якоїсь іншої команди, а не до «Мілана», — написав тоді у своєму «резюме» Італо.

Те саме "резюме" Галб'яті щодо Андрія Шевченка

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