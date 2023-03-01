Помер легендарний футболіст-рекордсмен Жюст Фонтен (фото, відео)

У віці 89 років у своєму будинку в Тулузі 1 березня помер легендарний ексфутболіст збірної Франції Жюст Фонтен, якому належить рекорд за кількістю голів на одному чемпіонаті світу, повідомляє L'Équipe.

Форвард став героєм світової першості 1958 року у Швеції, на якому завоював «бронзу» і в шести матчах набив у ворота суперників 13 (!) м'ячів. Ні до, ні після нікому не вдавалося блиснути такою результативністю на одному турнірі (угорець Шандор Кочіш міг похвалитися 11 голами на ЧС-1954, а німець Герд Мюллер — 10 точними ударами на ЧС-1974). Та й у всій історії чемпіонатів світу більше, ніж Фонтен, забивали лише троє — німець Мирослав Клозе (16 м'ячів), португалець Кріштіану Роналду (15) та Герд Мюллер (14). Про що говорити, якщо навіть Король футболу Пеле на чотирьох світових першостях забив менше голів (12), аніж француз на одному ЧС.

На жаль, голеадор, в активі якого 30 точних ударів у 21 поєдинку за збірну Франції, змушений був завершити кар'єру у 28 років через подвійний перелом ноги.

У 21 поєдинку за збірну Франції знаменитий бомбардир забив 30 м'ячів

Досягнув успіхів син француза та іспанки Жюст Фонтен і на клубному рівні, ставши у складі «Ніцци» та «Реймса» чотириразовим чемпіоном Франції, дворазовим володарем Кубка країни, а також фіналістом Кубка європейських чемпіонів.

Після завершення кар'єри Фонтен працював тренером збірної Франції (лише у двох матчах), «ПСЖ» та «Тулузи», а зі збірною Марокко у 1980 році він завоював «бронзу» Кубка Африки.

У 2003 році Федерація футболу Франції назвала Фонтена, який, до речі, володів у Тулузі двома магазинами Lacoste, найкращим футболістом країни за останні 50 років.

Легенди футболу - Жюст Фонтен та Пеле

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що помер легендарний футбольний тренер Мирослав Блажевич.

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