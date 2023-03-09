Протести в Грузії через відмову скасувати закон про «іноагентів»: у сутичках із поліцією багато постраждалих

У Тбілісі 7 і 8 березня відбулися масові акції протесту, в яких взяли участь тисячі людей. Це не тільки представники опозиції, а й люди, які раніше особливо політикою не цікавилися. Вони вийшли на вулиці і площі, щоб переконати уряд і парламент республіки відмовитися від ухвалення закону про іноземних агентів, який дуже схожий на російський закон. Учасники масових протестів висунули гасло: «Ні російському закону!«

Скандальний законопроєкт був схвалений парламентом у першому читанні.

У вівторок, 7 березня, поліція затримала 66 осіб. Їм загрожують великі грошові штрафи і навіть тюремне ув'язнення терміном від 4 до 6 років.

Однак дії поліції тільки посилили невдоволення — 8 березня (неробочий день у Грузії у зв'язку зі святкуванням Міжнародного дня жінок) кількість демонстрантів подвоїлася. Їхні ряди посилили жінки та студенти. Люди вимагали відмови від законопроєкту і негайного звільнення тих, хто був затриманий поліцією напередодні.

Обурення в суспільстві не допомогло. Глава правлячої партії «Грузинська мрія» Іраклій Кобахідзе 8 березня знову виступив на захист законопроєкту. Він заявив, що його ухвалення позбавить країну людей, які працюють проти інтересів держави і Грузинської православної церкви. Він також звинуватив «радикальну опозицію Грузії» в підбурюванні незадоволених законопроектом до вчинення «безпрецедентного насильства» під час мітингів напередодні.

Після виступу Кобахідзе демонстранти рушили на штурм парламенту. Вони почали бити скло в будівлі.

Влада заявила, що протести набули насильницького характеру. Це дозволило поліції діяти вкрай жорстко. Проти демонстрантів застосували водомети, сльозогінний газ, світлошумові гранати. Спецназ почав у буквальному сенсі видавлювати людей із площі біля парламенту. Центр Тбілісі заполонили люди у формі. Після опівночі, коли настало 9 березня, спецназ повністю очистив проспект Руставелі та площу перед парламентом.

Грузинські ЗМІ повідомляють про численних постраждалих. Люди надихалися газом і димом. Багато хто отримав травми в тисняві, коли намагався втекти від поліції.

Представники «Грузинської мрії» стверджують, що законопроєкт «Про прозорість зарубіжного впливу» не має нічого спільного з російським законом. Нібито в основу документа покладено американський акт часів Великої депресії.

Однак багато хто в Грузії з цим не згоден. До числа принципових критиків законопроєкту належить і президент Грузії Саломе Зурабішвілі. Глава держави звинуватила депутатів, які підтримали документ, у порушенні конституції. Зурабішвілі пообіцяла накласти вето, якщо законопроект ухвалить парламент. Але у депутатів є можливість обійти президентське вето.

«Влада має усвідомити, що в неї є останній шанс зменшити прірву із суспільством, яка дедалі більше збільшується. У них є останній шанс показати, що вони не є проросійською силою», — заявила 8 березня Зурабішвілі.

Велика Британія, США, країни Євросоюзу закликають уряд і парламент Грузії прислухатися до думки громадськості.

Пропонований закон, якщо його буде остаточно ухвалено, завадить друзям і стратегічним партнерам Грузії продовжувати сприяти її демократичному та економічному розвитку, ідеться, наприклад, у заяві посольства Великої Британії в Тбілісі.

МЗС Естонії викликало посла Грузії. «Мене турбують кадри насильства проти мирних демонстрантів у Грузії. Події в Грузії нагадують нам про те, що демократія також може поступово руйнуватися в руках обраних лідерів», — заявила прем'єр-міністр Естонії Кая Каллас.

Уранці 9 березня стало відомо, що керівна партія «Грузинська мрія» і рух «Сила народу» вирішили відкликати законопроєкт про «іноагентів», ухвалений у першому читанні.

Нагадаємо заяву президента Польщі Анджея Дуди про політику росії: «Імперія вбиває тих, хто відмовляється підкорятися її волі».

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