Приємний «сюрприз» для пенсіонерів: в ПФУ повідомили про ще одне підвищення виплат

У березні на українців чекає не лише індексація пенсій, а й підвищення страхових виплат.

Про це пише видання «На пенсії».

Перелік обставин та професійних захворювань, за яких слідує страховий випадок, визначений Кабінетом Міністрів України (постанова від 17.04.2019 № 337 «Про затвердження Порядку розслідування та обліку нещасних випадків, професійних захворювань та аварій на виробництві»).

Перерахунок здійснюється згідно із Законом України «Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування», який визначає підстави та порядок перерахунку страхових виплат (стаття 31).

Перерахунок може бути як індивідуальним, пов’язаним з обставинами конкретної людини, так і масовим.

Індивідуальний перерахунок щомісячних страхових виплат здійснюється у зв’язку зі зміною ступеня втрати професійної працездатності людини (у %) або зміною складу сім’ї померлого. Такий перерахунок здійснюється за відповідним зверненням потерпілого або члена його сім’ї.

Масове перерахування щомісячних страхових виплат здійснюється без звернення людини щорічно, з 1 березня, на коефіцієнт, що враховує показники зростання споживчих цін та середньої заробітної плати (доходу) в Україні.

У 2023 році коефіцієнт збільшення щомісячних страхових виплат становить 1,197 (у межах максимального розміру). Внаслідок перерахування виплати розмір збільшення не може перевищувати 1500 гривень.

Нагадаємо, Міністерство юстиції вже найближчим має оприлюднити рішення, яка запустить механіку «меценатських» пенсій. І після цього будь-який громадянин, який проживає в Україні чи за кордоном, зможе на свій розсуд перерахувати благодійну пожертву в Пенсійний фонд для того, аби, наприклад, допомогти збільшити розмір пенсії батьків, бабусь дідусів чи людини, яка йому не байдужа.



278

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Instagram