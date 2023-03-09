Схильні до корозії набагато менше: названо ТОП-5 автомобілів, яких «боїться» іржа

Корозії підвладна кожна машина, особливо стара. Але деякі моделі схильні до утворення іржі набагато менше. Серед них — ті, які на початку мають надтовсте лакофарбне покриття, як от, наприклад Porsche Cayenne, пише «Твоя МАШИНА» .

Вся справа в тому, що перше покоління цього французського бренду випускалося в 2002—2010 роках, тому його покриття не піддається ні сколам, ні корозії. Іржу можна знайти тільки під пластиковими деталями і в місцях стиків кузовних панелей.

AUDI A6

Навіть в таких вразливих місцях цих автівок, як капот і район задніх колісних арок, іржа розвивається дуже повільно. А все завдяки кузову з алюмінію. До того ж у нього дуже міцні підрамники і лонжерони з безліччю точок кріплення. Однак засмучує маленький дорожній просвіт, через що навіть при самій спокійній їзді пошкоджується днище.

VOLVO S80

Шведський виробник завжди вкрай ретельно ставиться до антикорозійної обробки. Сталевий кузов седана акуратно зібраний і добре пофарбований, тому не пропускає жодної корозії.

MERCEDES-BENZ S-КЛАСУ

Седан в кузові W221 — ще один представник стійких до корозії машин. Завдяки високій якості фарбування іржа не дає про себе знати на капоті, крилах і дверях. Якщо її сліди все ж вдалося знайти, то це вірна ознака неякісного ремонту кузова.

VOLVO XC90

Сталь, використана в конструкції, покрита товстим шаром фарби. Однак гірше захищені місця зіткнення металу і пластикових деталей, а також передні лонжерони і підрамник.

Нагадаємо, раніше було названо ТОП-10 найкращих автомобілів світу за версією Consumer Reports.

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