Обов’язково зверніть увагу під час покупки: названо оптимальний пробіг для вживаного авто

З початком війни в Україні зріс попит на вживані авто через їх ціну та вже випробувані можливості. Але в цьому разі у потенційного водія виникає проблема із визначенням реального пробігу, оскільки він безпосередньо впливає на технічний стан машини.

Який пробіг є найоптимальнішим для вживаного авто, розповідає Апостроф.

За словами експертів, універсальної формул тут не існує, адже пробіг, що для однієї машини буде нормою, для іншої стане сигналом на утилізацію.

Отже, при визначенні пробігу враховуються:

походження транспортного засобу;

термін експлуатації;

рік випуску;

марка авто;

тип машини;

наявність чи відсутність ДТП тощо.

Зазвичай, якщо автомобіль ще не «досяг» трьох років, для нього в основному нормальним вважається пробіг до 50 тисяч кілометрів. Для машин від 5 до 7 років — близько 100 тисяч кілометрів (якщо вони не були в ДТП), тоді як 12-річні й старші «ветерани доріг» можуть мати понад 200 тисяч кілометрів пробігу — і для них це нормально.

Нагадаємо, раніше водії назвали найекономічнішу швидкість для автомобіля.

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