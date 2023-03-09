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Події

Називала звірства в Бучі «інсценуванням»: правоохоронці затримали працівницю СБУ

13:13 9 березня 2023
Слідчі дії СБУ

На Волині головне управління внутрішньої безпеки СБУ спільно з Державним бюро розслідувань викрило на антиукраїнській діяльності посадовицю регіонального підрозділу Служби.

Вона виправдовувала повномасштабне вторгнення та воєнні злочини російських окупантів, намагаючись представити збройну агресію рф проти України як «внутрішній громадянський конфлікт». Апофеозом стали її висловлювання щодо звірств рашистів у Бучі — їх вона називала «інсценуваннями».

Крім того, зрадниця негативно реагувала на звільнення українських територій, у тому числі острова Зміїний, констатували в СБУ.

На підставі зібраних доказів фігурантці повідомлено про підозру за ч. 3 ст. 436−2 Кримінального кодексу України («Виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії рф проти України, глорифікація її учасників, вчинене службовою особою»).

Вирішується питання щодо обрання міри запобіжного заходу.

Розслідування проводилося за процесуального керівництва Волинської спеціалізованої прокуратури у військовій та оборонній сфері Західного регіону.

Нагадаємо, у серпні 2022 року російського «крота» в управлінні СБУ викрили у Харкові.

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