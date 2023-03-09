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Потрібно захистити енергетичну інфраструктуру: Зеленський провів нараду після обстрілу терористів

14:10 9 березня 2023
Зеленський

Президент України Володимир Зеленський провів нараду з правоохоронцями, військовими та розвідкою, на якій обговорювався сьогоднішній масований обстріл росіян та його наслідки.

Про це він написав у своєму Telegram.

«Провів нараду щодо обстрілу нашої інфраструктури ворогом. Були присутні РНБО, МВС, СБУ, Укроборонпром, Генштаб, ГУР, СЗРУ та відповідні представники уряду», — написав він.

Зеленський зазначив, що сьогодні росіяни обстріляли Київ, Харківську, Дніпропетровську, Сумську, Одеську, Житомирську, Кіровоградську, Вінницьку, Львівську, Івано-Франківську та Запорізьку області.

Президент подякував силам ППО за вагому роботу та захист українців.

«Ми повинні забезпечити захист енергетичної інфраструктури від ворожих обстрілів та забезпечити швидке відновлення електропостачання в областях, що постраждали», — написав він.

Також президент висловив впевненість, що попри російські атаки, ми разом забезпечимо незламність України.

Нагадаємо, у четвер окупанти в черговий раз масовано обстріляли територію України. В результаті удару є загиблі, також зафіксовані пошкодження об'єктів енергетики та критичної інфраструктури. Загалом росіяни випустили по Україні 81 ракету та 8 безпілотників. Сили ППО збили 34 ракети та 4 дрони.

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