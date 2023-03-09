Російський агресор не відмовляється від своїх намірів щодо окупації України. Не маючи значних успіхів на полі бою, ворог продовжує застосовувати тактику терору проти мирного населення.

Цієї доби російська федерація завдала чергового масованого ракетного удару по Україні, є влучання, загинули мирні люди. Загалом протягом доби противник здійснив пуск 84 ракет різного базування. 34 ракети були знищені нашими захисниками, ще 8 не досягли своїх цілей. Також ворог завдав 12 авіаційних ударів, зокрема, використав 8 БпЛА типу «шахед-136», половину яких було збито, повідомили у Генштабі.

Противник не полишає спроб оточити місто Бахмут, з подальшим виходом на адміністративні кордони Донецької та Луганської областей. Основні зусилля зосереджує на веденні наступальних дій на Куп’янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Шахтарському напрямках.

На Куп’янському та Лиманському напрямках противник намагається прорвати оборону наших військ.

На Авдіївському та Шахтарському напрямках ворог проводив безуспішні наступальні дії.

На Запорізькому та Херсонському напрямках окупанти обороняються. Обстрілів зазнали райони населених пунктів, що неподалік лінії зіткнення.

Авіація Сил оборони за добу завдала 7 ударів по районах зосередження особового складу та військової техніки окупантів.

Підрозділи ракетних військ і артилерії протягом доби уразили пункт управління, 6 районів зосередження особового складу противника, 2 логістичних центри, 3 склади боєприпасів, станцію РЕБ та зенітно-ракетний комплекс на вогневій позиції.

В окремих населених пунктах тимчасово захопленої Херсонської області спостерігається активізація мародерства російськими загарбниками. Окупанти вивозять з Голої Пристані та Нової Збур’ївки награбоване майно, побутову техніку, вантажними автомобілями, якими доставляли боєприпаси своїм підрозділам.

Нагадаємо, минулої доби росіяни втратили майже 600 військових, засоби ППО та півдесятка танків.

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