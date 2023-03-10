Оцет у поміч: швидкий спосіб позбутися вушної пробки

Оцет використовують не лише в кулінарії, йому знайшли застосування й при вірішенні побутових проблем, наприклад, для видалення неприємного запаху в холодильнику. Або в народній медицині — для зниження артеріального тиску.

Як пише «Блог про здоров’я», також за допомогою оцтвої суміши можна позбавитися вушних пробок.

Для цього яблучний оцет та спирт змішують у рівних частинах. Три краплі розчину закапують у хворе вухо, смикають мочку, аби допомогти краплям краще змастити стінки вушного проходу.

Голову потрібно потримати у нахиленому стані хвилину. Коли шию випрямити, розріджена сірка витече з вуха. Після цього вушну раковину протирають паперовою серветкою.

Зазначається, що також оцет створює кисле середовище у вусі, в якому знищуються грибки і мікроби, а спирт підсушує ділянки запалення.

А ще яблучний оцет використовують у якості кондіціонеру під час миття голови.

Фото Pixabay

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