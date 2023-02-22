Чотири простих способи швидко знизити артеріальний тиск без медикаментів

Знизити артеріальний тиск можна не лише медикаментозно, а й за допомоги «народних» засобів.

Як пише ресурс «Моє здоров`я», у першу чергу потрібно розслабитися і намагатися затримувати дихання на видиху по 7−10 секунд протягом 2−3 хвилин.

Щоб швидко знизити тиск, можна тримати під холодною водою руки до передпліччя, поплескати нею в обличчя та прикласти змочені серветки до щитовидної залози.

Аби знизити тиск на 30−40 одиниць, потрібно прикласти до ступні бавовнні серветки, змочені в яблучному оцті, та потримати їх 10 хвилин.

Може допомогти в цьому і гаряча ванночка — у воду з температурою 45 градусів опускають кінцівки хвилин на десять. Судини розширяться і артеріальний тиск знизиться.

Раніше травник Андрій Пашов розповідав, що глід здатний регулювати артеріальний тиск: високий — знижує, низький — підвищує.

Фото Pixabay

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