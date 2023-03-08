Купіть вітамін Е: що робити, аби волосся було здоровим і блискучим

Блискуче та здорове волосся — мрія кожного з нас! Але щоденний вплив навколишнього середовища, засобів для укладання волосся, випрямлячів, фенів тощо може вплинути на здоров'я, а відтак, і на вигляд нашого волосся. Природна структура та колір волосся також можуть впливати на те, наскільки блискучою виглядає наша грива. Що робити, аби волосся завжди було блискучим та здоровим, поради дали автори ресурсу woman.at.

Щоб волосся виглядало дійсно здоровим, важливо мити голову двічі. Також важливо трохи помасажувати волосся під час миття. Це допомагає стимулювати кровообіг. Це добре для коренів волосся. Водночас будьте обережні з волоссям під час миття. Сульфати позбавляють наше волосся натуральних олій. Це може зробити волосся менш блискучим, особливо якщо воно пофарбоване. Спробуйте використовувати яблучний оцет як кондиціонер. Аптечні спреї для блиску часто використовують слюду — мінерал, який робить волосся блискучим на короткий час. Однак у довгостроковій перспективі він, швидше за все, зробить структуру волосся грубішою. Використовуйте олії, такі як арганова, які не тільки роблять ваше волосся блискучим, але й зміцнюють його.

Вітаміни можна застосовувати й зовнішньо. Тож візьміть капсули вітаміну Е, вичавіть олію та втирайте її у шкіру голови перед миттям шампунем. Вітамін Е зміцнює, живить волосся та навіть стимулює його ріст.

Їжте більше омега-3 жирних кислот або приймайте їх у формі капсул. Дослідження показали, що омега-3 робить волосся шалено блискучим. Незмивний кондиціонер, тобто кондиціонер, який не потрібно змивати, особливо корисний для густого, довгого або кучерявого волосся.

Термозахист — це не непотрібний винахід перукарів, а дійсно необхідний засіб для захисту волосся від високих температур під час укладання. Термоінструменти витягують надмірну кількість вологи з волосся, а термозахист діє як бар'єр між інструментом для укладання та волоссям.

Раніше «ФАКТИ» розповідали, як завити волосся без плойки, за допомогою шкарпеток.

62

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Instagram