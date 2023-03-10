Григорій Козловський і ФК «Рух» передали «Посейдони» артилеристам ЗСУ

Футбольний клуб «Рух» і його засновник Григорій Козловський знову долучилися до допомоги 45-й окремій артилерійській бригаді ЗСУ. Цього разу на її потреби передали 8 розвідувальних безпілотних літальних апаратів «Посейдон».

«На цьому ми крапку не ставимо! Мусимо всіма силами допомогти нашим захисникам на передовій, разом з ними й завдяки їм кувати нашу перемогу над ненависними орками! Перемога буде за нами!» — зазначив Григорій Козловський, відомий львівський меценат і бізнесмен, який вже неодноразово зі своєю родиною та футболістами допомагав ЗСУ та вимушеним переселенцям.

За словами гендиректора ФК «Рух» Ігоря Дедишина, команда та її засновник Григорій Козловський будуть іти до кінця, щоби спільно з ЗСУ святкувати перемогу.

Як відомо, дальність дії «Посейдонів» — 150 км, а висота польоту — 4 000 м. Військові експерти називають «Посейдони» одними з найбільш високотехнічних і високотехнологічних безпілотників у своєму класі. Вони не залишають теплового сліду, тому невидимі для радарів і тепловізорів, а також добре захищені від екстремальних умов і перешкод. Опинившись під впливом засобів радіоелектронної боротьби росіян, «Посейдони» продовжують летіти в заданому напрямку та передавати відеосигнал, тоді як простіші безпілотники «глушаться».

«„Посейдон“ є дуже цікавим комплексом. Ми очікуємо від нього великої продуктивності та підняття ефективності на зовсім інакший рівень. У нього є неймовірно шикарна камера, і взагалі, багато аспектів з його експлуатації під час навчання проявили його з найкращого боку. Очікується, що він зможе принести багато матеріалів на тубі, які зігріватимуть душу. Будемо спостерігати та сподіватися, що русня нарешті згорить уже дотла. У „Посейдона“ є дуже потужний радіозв’язок, тобто ми можемо літати з ним на дуже далекі відстані, і це є великим плюсом, адже раніше не вистачало апаратів із такою дальністю роботи. Тому я думаю, що це буде вагомий фактор для того, щоб ми могли максимально ефективно завдавати поразок ворогу на відстані, не тільки коригуючи, а ще й роблячи додаткову розвідку цікавих цілей у тилу противника. Це теж важливо», — так прокоментував допомогу своїй бригаді військовий на псевдо «Дуза».

За словами «Дузи», ці пташки перебуватимуть на передовій у найближчому світлому майбутньому.

«Про конкретну дату не будемо розповідати, але це відбудеться дуже швидко. Віримо в те, що Перемога за нами! Вважаю, що всі небайдужі українці вносять великий вклад у розвиток Збройних Сил України, допомогу їм. Це дуже важливо та надихає нас. Те, що зараз ми всі об’єдналися, — вагомий момент для загальної Перемоги. Кожен, хто відчуває, що він хоч якось може допомогти ЗСУ, — вже є героєм. Перемога за нами однозначно, інше нас нічого не цікавить», — додав воїн.

Нагадаємо, 45-та окрема артилерійська бригада — це підрозділ ракетних військ і артилерії Сухопутних військ ЗСУ. Її створили 2016-го року у складі Корпусу резерву на базі Національної академії сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного. Від дня створення бригада дислокувалася у Яворівському районі Львівської області. Від початку повномасштабного вторгнення бригада героїчно обороняла Київ, Запорізьку, Дніпропетровську та Харківську області, завдавали ворогу втрат у Донецькій, Луганській та Херсонській областях. Підрозділи «45-ки» брали участь у Харківській наступальній операції й операції зі звільнення Херсонщини та Миколаївщини. За проявлений героїзм і мужність військових бригади нагородили державними та відомчими нагородами. 6 грудня командир 45-ї окремої артилерійської бригади ЗСУ отримав Бойовий прапор з рук президента України.

Григорій Козловський з командою від самого початку повномасштабної війни постійно допомогають військовим. Раніше наші захисники отримували вантажівки, дрони, рації, кунги, генератори, шини та багато іншого

На фото у заголовку: Григорій Козловський — відомий львівський меценат і бізнесмен

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