Розрахуватися треба до травня: у Мінсоцполітики зробили важливу заяву для отримувачів субсидій

В Україні у травні громадянам будуть призначати житлову субсидію на наступний період, і однією з умов для її призначення є відсутність заборгованості за житлово-комунальні послуги. Про це повідомили в Міністерстві соціальної політики.

«Відповідно до законодавства, житлова субсидія не призначається за наявності простроченої понад три місяці заборгованості з оплати житлово-комунальних послуг, строк позовної давності якої не минув і загальна сума якої перевищує 40 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (680 гривень). Така вимога забезпечує контроль платіжної дисципліни та цільове використання коштів отримувачами житлової субсидії», — йдеться у повідомленні.

У відомстві зазначили, що з метою забезпечення державною підтримкою осіб, які перебувають в складних життєвих обставинах, житлова субсидія призначається у випадках наявності заборгованості з оплати житлово-комунальних послуг за умови документального підтвердження сплати заборгованості або укладення з надавачем послуги договору про її реструктуризацію, або оскарження заборгованості в судовому порядку (ухвали про відкриття провадження у справі).

«Тому звертаємо увагу отримувачів житлової субсидії на необхідність здійснення розрахунків з надавачами житлово-комунальних послуг до травня», — йдеться у повідомленні міністерства.

В Мінсоцполітики нагадали, що за субсидією можуть звернутися також громадяни, які ще не отримують житлову субсидію, але потребують державної підтримки.

«Починаючи з 1 грудня 2022 року, призначення житлових субсидій (прийом громадян, призначення, нарахування і виплата) здійснюється органами Пенсійного фонду України (ПФУ) за екстериторіальним принципом. Це дозволяє кожному звернутися за призначенням субсидії в будь-якому куточку країни, без прив’язки до місця реєстрації. Водночас, залишилася можливість звернення громадян з питань надання житлових субсидій до уповноважених посадових осіб виконавчого органу сільської, селищної, міської ради відповідної територіальної громади та посадових осіб центру надання адміністративних послуг, а також через Портал Дія», — повідомили у відомстві.

Як писали «ФАКТИ», раніше у Пенсійному фонді назвали два випадки, коли держава може забрати субсидію.

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