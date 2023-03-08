Субсидію доведеться повернути: у Пенсійному фонді назвали два випадки, коли держава відбере «переплату» за комуналку

Житлова субсидія, яку не нададуть без подання декларації, є безповоротною адресною державною соціальною допомогою споживачам, які самотужки не можуть розраховуватися за житлово-комунальні послуги. Але законодавство передбачає випадки, коли частину виплат можуть забрати у субсидіанта.

Як зазначають у Пенсійному фонді України, людина, яка звертається за субсидією, бере на себе відповідальність за подані відомості щодо доходів та майна, що визначають право на призначення державної допомоги та її розмір.

«Законодавством передбачено лише два випадки, коли надміру виплачена субсидія повертається державі: у разі, якщо у заяві чи декларації було зазначено недостовірну інформацію і це вплинуло на встановлення права на житлову субсидію та визначення її розміру, який в результаті перевищив 10 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (170 гривень), або коли людина не повідомила про обставини, що впливають на перегляд права на призначення житлової субсидії або її розміри, протягом 30 календарних днів з дня їх виникнення», — попереджають в ПФУ.

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У разі призначення житлової субсидії на наступний період уповноважений орган може утримувати суму надміру виплаченої житлової субсидії під час щомісячних виплат. При цьому поточні виплати можуть бути зменшені не більш як на 20 відсотків.

Нагадаємо, що дізнатися, чи призначили вам субсидію на оплату послуг ЖКГ, можна онлайн.

Фото Pixabay

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