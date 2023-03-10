Звірте документи: чому український закордонний паспорт можуть визнати недійсним ще до закінчення терміну його дії

В Україні, де посвідчення особи можна оформити в закордонних дипломатичних установах, в лютому 2023 року в системі оформлення біометричних паспортних документів відбулося оновлення програмного забезпечення. Про це повідомили в Державній міграційній службі України.

«Відповідно у разі різної транслітерації у паспорті для виїзду за кордон та ID-картці дійсним визнається останній оформлений документ. Тобто, якщо особа оформила спочатку паспорт для виїзду за кордон, а потім ID-картку з іншим написанням прізвища чи імені латинськими літерами, то закордонний паспорт буде автоматично визнаний недійсним. Прохання до громадян перевірити паспортні документи та у разі встановлення розбіжностей звернутися до підрозділів міграційної служби, ЦНАПу, „Паспортного сервісу“», — йдеться у повідомленні.

Раніше «ФАКТИ» писали про те, що робити, якщо людина оформила паспорт, але забрати не змогла, а також про те, які документи потрібні при виїзді за кордон з дитиною.

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