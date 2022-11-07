Процедуру спростили: які документи потрібні при виїзді за кордон з дитиною

Питання щодо порядку виїзду за межі України у зв'язку з останніми подіями в країні набувають нового звучання. Які документи потрібні, якщо за кордон виїжджає дитина у супроводі родичів, розповіли у «Юридичному пораднику для ВПО».

«Наразі прикордонний контроль та пропуск через державний кордон на виїзд з України дітей, які є громадянами України, здійснюється у спрощеному порядку. Діти, яким виповнилося 16 років, можуть самостійно виїжджати за межі країни за наявності будь-якого із документів, що посвідчують їх особу (наприклад, ID-картки, закордонного паспорта). Виїзд за кордон дітей, які не досягли 16 років, дозволяється лише у супроводі:

батьків або одного із батьків;

баби, діда, повнолітніх брата, сестри, мачухи, вітчима;

інших осіб, уповноважених одним з батьків письмовою заявою, завіреною органом опіки та піклування".

При цьому, пояснюють юристи, у випадку, якщо дітей супроводжують родичі, під час виїзду за межі країни необхідно буде надати документ, що посвідчує особу дитини.

«Це може бути:

свідоцтво про народження дитини (якщо дитина молодша 14 років);

паспорт громадянина України;

закордонний паспорт дитини;

інші документи, що містять відомості про особу;

документ, що посвідчує особу родича дитини (паспорт, закордонний паспорт тощо);

документи, що підтверджують родинні зв’язки дитини з особою, що її супроводжує (свідоцтва про народження, свідоцтва про шлюб, якщо змінювали прізвище після укладання шлюбу тощо).

Або заява від одного з батьків, із зазначенням, що саме ця особа вивозить дитину за кордон (завірена в органах опіки та піклування).

За законом наявність нотаріально посвідченої згоди другого з батьків не потрібна. Та на практиці прикордонники часто запитують про такий документ. Тому варто або оформити довіреність про всяк випадок, або бути готовими відстоювати свою позицію під час перетину кордону".

Крім того, слід врахувати ще один нюанс. Законодавство України дозволяє юнакам 16−18 років подорожувати самостійно, але законодавство деяких країн це не дозволяє. Тому може бути ситуація, що Україна випустить, а Польща не впустить. Завжди варто уточнювати цей нюанс за вимогами тієї країни, кордон з якою перетинає юнак/дівчина.

Іноді дітей використовують як своєрідну перепустку за кордон, аби уникнути призову, адже багатодітні батьки мають право на відтермінування. Такі спроби прикордонники припиняють.

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