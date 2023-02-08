Оформили паспорт, але забрати не змогли: де та протягом якого часу зберігатимуть ваші документи в умовах військового стану

Українці, у тому числі й переселенці, які через війну втратили паспорти, можуть відновити документи навіть без довідки ВПО. Якщо людина своєчасно не змогла забрати новий паспорт, документ ще певний час зберігатиметься у місцях видачі.

Як уточнили в Мінреінтеграції, паспортні документи зберігаються у ЦНАПах та у центрах «Паспортний сервіс» ДП «Документ»:

закордонний паспорт громадянина України — 1 місяць, ID-картка — 3 місяці;

у разі оформлення закордонного паспорта та ID-картки у «Паспортному сервісі» на території Європи, вони зберігатимуться там протягом 3 місяців.

Після закінчення вказаних термінів, документи передають до територіальних підрозділів і відділів Державної міграційної служби України (ДМС).

А в підрозділах Державної міграційної служби документи зазвичай зберігаються протягом двох років. Проте протягом дії воєнного стану оформлені документи зберігаються в ДМС необмежений термін.

Нагадаємо, що громадяни України, які опинилися за кордоном без відповідних документів, можуть оформити посвідчення особи для повернення в одній з закордонних дипломатичних установ.

Фото з Вікіпедії

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