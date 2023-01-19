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Суспільство та люди

«Безбожники та бандити»: на скандально відомого митрополита УПЦ Павла порушили кримінальну справу через нападки на ПЦУ

17:02 19 січня 2023
Павло Лебідь

Проти одного із головних служителів Московського патріархату в Україні митрополита Павла (Лебедя) відкрили кримінальне провадження. Про це повідомив народний депутат України Ярослав Юрчишин.

«Добре знаний у народі „Паша Мерседес“ (Павло Лебідь) під час Різдвяної промови дозволив собі такі слова: „Успенський собор віддали розкольнику і самосвяту. Розкольник це Філарет, самосвят — Епіфаній. Мені кажуть пом'янути Епіфанія. Кого — сущого біса? Розкольника? Вся „мерзенність“ розпочалася з Філарета. Сьогодні „владні Іроди“ відкидають Христа, вбивають не 14 тис. немовлят, а мільйони людей. Як біс все мудро зробив. Під виглядом об'єднання вони почали „гоніння“ на Церкву. Вони хочуть знищити Олександра Невського. Це групка безбожників, бандитів, які ведуть відкриту війну проти Церкви. Головне для них не війна. Головне — знищити святу соборну і апостольську Церкву. Тобто нас з вами відвернути від Христа“. Мені здалося, що в цих словах Лебідь сіє розбрат серед вірян. Перевірив це звернення до ГПУ. Вони притримуються тієї ж думки. Наслідок — відкрите кримінальне провадження проти Павла Лебедя (в документі Л.П.Д.)», — йдеться у повідомленні нардепа.

Як писали «ФАКТИ», кілька місяців тому Павла Лебедя зупинили на кордоні з церковними цінностями.

Також нещодавно стало відомо, що у Києво-Печерській лаврі спаплюжили могилу митрополита Володимира (Сабодана).

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