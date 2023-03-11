«Дощі, часом навіть сильні»: синоптики розчарували прогнозом на вихідні

Згідно з попередженням синоптиків, тепло прийшло в Україну разом з дощами і мокрим снігом.

«Циклон із атмосферними фронтами зумовлять практично повсюди вологу вітряну погоду», — пише на сторінці в Facebook синоптик Наталія Діденко.

При цьому температура повітря буде високою, до +10+14 градусів, на заході та півночі трохи свіжіше, +7+11 градусів.

У Києві очікується дощова, вітряна погода, напрямок вітру — південно-східний з переходом у неділю на північно-західний. Температура повітря очікується в межах +7+9 градусів, а в неділю опади припиняться, але похолоднішає до +4 градусів.

У неділю, 12-го березня, в Україні опадів поменшає, тепла також стане менше — температура вдень впаде до +3+8 градусів.

В понеділок в Україні опади припиняться, вітер послабшає, температура вночі від 1° тепла до 4° морозу, вдень 4−10° тепла. Про це говориться в прогнозі Укргідрометцентру.

В подальшому, до кінця тижня, дощів не очікується, і навіть буде спостерігатись підвищенням температури повітря. Таку метеоситуацію прогнозують в «УНІАН погода».

Нагадаємо, раніше синоптик Ігор Кібальчич пояснив поточну погоду в Україні активізацією циклонічної діяльності у північній частині Атлантичного океану, яка прямо відобразиться на характері погоди не лише в нашій країні, але й у більшості країн Європи.

Фото zt-rada.gov.ua/

84

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Instagram