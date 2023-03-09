З теплом прийдуть дощі та мокрий сніг: якою буде погода до кінця тижня

У четвер, 9 березня, практично на всій території України переважатиме тепла погода і протягом дня температура повітря становитиме 10−15 градусів з відміткою плюс, повідомила синоптик Наталія Діденко.

Найхолодніше буде у північних областях та на північному заході +7+13 градусів, тоді як на півдні очікується до +17 градусів.

Дощі у четвер можливі у західних та північних областях (вночі, коли холодніше, є ймовірність мокрого снігу), а в центральній частині, на сході та півдні України переважатиме суха вітряна погода із сонячними проясненнями.

У Києві зараз фіксується активна волога вітряна погода із періодичним дощем. Пориви південно-західного вітру можливі до 15 метрів за секунду. Буде завтра тепло, вдень до +12 градусів.

Про погоду до кінця тижня розповів синоптик Ігор Кібальчич.

Згідно з його прогнозом, у п'ятницю, 10 березня, черговий атмосферний фронт із Європи стане причиною невеликих та помірних опадів у вигляді дощу та снігу на більшій частині території України. Вітер уночі мінлива хмарність, удень південно-західний з переходом на північно-західний, 5−10 м/сек. Температура повітря вночі становитиме −2…+4 °С, вдень у західних та північних областях 0…+6 °С, на решті території країни +7…+13 °С, у південній половині та Криму +14…+19 °С. .

На вихідні, 11−12 березня, утримається нестійкий характер погоди з чергуванням гребенів високого тиску та атмосферних фронтів. Тому на всій території країни пройдуть опади у вигляді дощу, мокрого снігу та снігової крупи. Вітер північно-західний із переходом на південний, 7−12 м/с. Температура повітря не зміниться та залишиться на аномально високому рівні.

Нагадаємо, раніше народний синоптик Стас Щедрін висловив упевненість у тому, що вже найближчими днями в Україну прийде «справжнє літо».

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