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«Пустила Геббельса на фарш»: Кислиця різко відреагував на причину скликання россією чергового Радбезу ООН

8:24 11 березня 2023
Сергій Кислиця в ООН

росія вирішила скликати Ради Безпеки ООН через проблеми «русофобії». Це, на думку кремля, не дозволяє успішно завершити його воєнну кампанію проти України. Постійний представник України при ООН Сергій Кислиця різко відреагував на цинічні ініціативи москви. На думку дипломата, там потрібні санітари. Кислиця відмітив, що росія скликає 14 березня засідання Ради безпеки ООН, щоби «зосередитися на русофобії як факторі, який перешкоджає пошуку довгострокового та стійкого розв'язання української кризи».

«Російська фашистська федерація пустила Геббельса на фарш, коли зажадала скликати засідання Ради Безпеки 14 березня, щоб «зосередитися» на «русофобії як факторі що перешкоджає пошуку довгострокового і стійкого вирішення української кризи», — написав Кислиця у Twitter.

Коментуючи абсурдність такої «повістки» країни-агресорки для скликання Ради безпеки ООН, постпред назвав випадок клінічним.

«Тут не до попкорну, тут санітари потрібні», — різко висловився дипломат.

Пост у мережі Кислиця супроводив відео з фрагментом із комедії «Іван Васильович змінює професію» з відомими фразами однієї з героїнь «і тебе вилікують…»

Раніше ФАКТИ писали про реакцію українського МЗС на виступ міністра закордонних справ рф сєргєя лаврова в Індії.

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