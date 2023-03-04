«Клоун, блазень або придурок»: Кислиця різко висловився на заяви лаврова, якого гучно висміяли в Індії

3 березня міністра закордонних справ рф сєргєя лаврова гучно висміяли в Індії. Це сталося під час «Раїсинського діалогу» — головної індійської конференції з геополітики та геоекономіки у Нью-Делі у рамках саміту G20.

Там лаврова запитали, як вторгнення в Україну позначилося на енергетичній галузі росії. «Війна, яку ми намагаємося зупинити, яка була розпочата проти нас із використанням українського народу…», — сказав очільник МЗС росіі.

Саме на цих словах присутні в залі почали голосно сміятися. Дехто ж із присутніх навіть спрямував на адресу лаврова обурені вигуки. Така реакція залу дещо збентежила безсоромного та звиклого до брехні

представника російської влади, й виникла коротка пауза, після якої він все ж таки продовжив фразу: «…позначилася на політиці росії, в тому числі енергетичній. Яскравий приклад змін — ми більше не покладаємося ні на які партнерства Заходу».

Відео на своїй Facebook-сторінці опублікував речник МЗС України Олег Ніколенко, додавши підпис: «Російський штучний інтелект паралельного імпорту виступив на заходах G20 в Індії».

Не зміг залишитись осторонь й постійний представник України в ООН Сергій Кислиця, який раніше назвав одного з росдипломатів найогиднішою людиною з дебільною логікою.

«Клоун, блазень або придурок. Клоун — це кумедний персонаж цирку, тоді як блазень — це людина, яка працює, щоб розважати свого господаря. „Війна, яку розв`язали проти нас“, — говорить жалюгідний лавров, виставляючи себе на посміх, викликаючи принизливий регіт публіки. Ганебний придурок!», — різко висловився український дипломат.

Нагадаємо, що Сергій Кислиця часто «тролить» російських дипломатів. Наприклад, під час голосування за резолюцію ООН він з біноклем вишукував країни, які підтримували росію.

делегацією.

Фото — скріншот

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