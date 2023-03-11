Більше тисячі окупантів, 10 танків і 20 «броньовиків»: у Генштабі назвали втрати росії за добу

Розпочалася триста вісімдесят перша доба протистояння російському широкомасштабному вторгненню, нагадали у Генеральному штабі ЗСУ.

Протягом минулої доби противник завдав 29 авіаційних та 4 ракетних удари по Донецькій області. Також окупанти провели 100 обстрілів з реактивних систем залпового вогню. Є поранені мирні громадяни та пошкоджено цивільну інфраструктуру і житлові будинки.

Загроза завдання ракетних ударів залишається значною по всій території України.

В той же час українська авіація за добу завдала 11 ударів по районах зосередження окупантів та удару по позиції зенітно-ракетного комплексу противника. Також наші захисники збили ворожий безпілотний літальний апарат типу «Орлан-10».

А підрозділи ракетних військ і артилерії уразили 5 районів зосередження особового складу противника, 1 засіб протиповітряної оборони та склад боєприпасів ворога.

За добу ворог втратив понад тисячу осіб своїх військових, 10 танків, 20 бойових броньованих машин, 8 артилерійських систем та 2 системи РСЗВ.

Уважні до зведень Генштабу українці та мешканці інших країн світу не змогли пройти повз «красивої» цифри втрат ворога.

Нагадаємо, у німецькому Бундестазі розкритикували партнерів України по антипутінській коаліції за повільність у постачанні ЗСУ потрібної кількості снарядів.

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