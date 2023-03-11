росія захоплює деяке озброєння і техніку, надані США і НАТО, які залишилися на полі бою в Україні, і відправляє їх до Ірану, де, на думку США, Тегеран намагатиметься переробити ці системи, повідомили CNN чотири джерела, знайомі з цим питанням.

За останній рік офіційні особи США, НАТО та інших західних країн стали свідками кількох випадків захоплення російськими військами невеликого озброєння, в тому числі протитанкових комплексів Javelin і зенітно-ракетних комплексів Stinger, які українські війська іноді були змушені залишити на полі бою. Частину трофеїв рф переправляла до Ірану для демонтажу та аналізу, ймовірно, для того, щоб іранські військові могли спробувати створити власну версію цієї зброї, повідомили джерела. росія вважає, що продовження надання захопленого західного озброєння Ірану стимулюватиме Тегеран продовжувати підтримувати війну росії в Україні, зазначили джерела.

Американські чиновники не вважають, що ця проблема є широкомасштабною або систематичною. А українські військові, своєю чергою, з початку війни взяли за звичку повідомляти Пентагон про будь-які втрати американського обладнання. Однак американські чиновники визнають, що це питання важко відстежити.

Неясно, чи вдалося Ірану успішно переробити американську зброю, захоплену в Україні, але Тегеран виявився дуже вправним у розробці систем озброєнь на основі американського обладнання, захопленого в минулому. Ключова зброя в арсеналі Ірану — протитанкова керована ракета «Туфан» — була перероблена з американської ракети BGM-71 TOW у 1970-х роках. У 2011 році іранці також перехопили американський безпілотник Lockheed Martin RQ-170 «Sentinel» і переробили його для створення нового безпілотника, який перетнув повітряний простір Ізраїлю у 2018 році, перш ніж був збитий.

«Іран продемонстрував здатність до зворотного проєктування американської зброї в минулому, — сказав Джонатан Лорд, старший науковий співробітник і директор програми з безпеки на Близькому Сході в Центрі за нову американську безпеку. — Вони переробили протитанкову керовану ракету TOW, створивши майже досконалу копію, яку назвали „Туфан“, і з того часу передали її хуситам і „Хезболлі“. Іран може зробити те ж саме зі Stinger, який може загрожувати як цивільній, так і військовій авіації в усьому регіоні. Перероблений Javelin може бути використаний „Хамасом“ або „Хезболлою“, щоб загрожувати ізраїльському танку Merkava. В руках іранських маріонеток ця зброя становить реальну загрозу для звичайних збройних сил Ізраїлю».

Ця координація є ще одним прикладом зростаючого оборонного партнерства москви з Тегераном, яке посилилося за останній рік, коли росія все більше відчайдушно потребує зовнішньої військової підтримки у своїй війні проти України. Як заявив у лютому речник Ради національної безпеки США Джон Кірбі, це партнерство не лише ще більше дестабілізує Україну, але й може загрожувати сусідам Ірана на Близькому Сході.

Раніше ЗМІ оприлюднили подробиці поставки з Ірану в росію сотень тисяч снарядів та інших боєприпасів.

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