Політтехнолог озвучив запитання щодо ситуації з ПаріМатч

10 березня президент України Володимир Зеленський ввів у дію рішення Ради національної безпеки та оборони України (РНБО) про запровадження санкцій щодо 120 фізичних та 287 юридичних осіб. Серед них виявилася і українська компанія «Паріматч». Політолог Петро Охотін, який з 25 лютого перебуває у лавах Сил Територіальної Оборони ЗСУ, на своїй сторінці у «Фейсбуці» поцікавився:

«Щодо санкцій проти PariMatch у мене декілька питань.

1. Хто зайде у цю нішу і чи буде він платити податки і купувати ліцензію за сотні мільйонів, як це робила PariMatch?

2. Чи стимулюватимуть такі дії зростання чорного ринку? І чиї імена ми побачимо згодом у журналістських розслідуваннях як вигодонабувачів?

3. Чи ніхто не підставляє політичне керівництво, не звертаючи уваги на інформацію в ЗМІ про те, що компанія зупинила бізнес у росії? Чи перевірена ця інформація юридично.

Чому висновки не оголосити публічно, щоб зняти усі питання щодо обґрунтування?", — задав питання політолог.

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