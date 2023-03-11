Жахлива смерть від удару струму: під Києвом загинув підліток, його товариш отримав опіки

У суботу, 11 березня, двоє підлітків у Вишневому під Києвом залізли на вантажні вагони та отримали ураження струмом. Один хлопець загинув на місці, другого доправили до лікарні.

Про це повідомив начальника поліції Київської області Андрій Нєбитов.

«Правоохоронці Бучанського управління поліції Київської області встановили, що двоє хлопців залізли на вантажні вагони», — повідомив він.

За словами Небитова, внаслідок ураження струмом високовольтної лінії, 13-річний підліток загинув на місці. Другого забрала швидка.

«Звертаюсь до батьків: поясніть дітям про небезпеку, яку несуть екстремальні розваги! Бережіть їхнє життя та здоров’я», — наголосив начальник поліції.

Пізніше у ДСНС повідомили, що другий хлопець отримав опіки обличчя 1-го ступеня та гострий шок.

«Як розповіли працівники залізниці, хлопці намагалися зробити фото на вагонах. І це, на жаль, коштувало одному з них життя», — повідомили рятівники.

Нагадаємо, раніше у Нових Петрівцях під Києвом від удару електричного струму загинув 14-річний хлопчик, який торкнувся до трансформатора.

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