Смерть підлітка: під Києвом трансформатор на підприємстві вбив 14-річного хлопця

У Нових Петрівцях під Києвом від удару електричного струму загинув 14-річний хлопчик. Про це повідомив начальник Київського обласного главку поліції Андрій Небитов.

Хлопець разом з батьком приїхали на підприємство у справах. На території виробництва перебував трансформатор, до якого й торкнувся підліток.

Медики 40 хвилин проводили реанімаційні дії, але вони не дали позитивного результату, неповнолітній загинув.

«Закликаю дорослих роз'яснювати дітям правила техніки безпеки! Необережність та легковажність може вартувати життя!» — закликав поліцейський.

Нагадаємо, три дні тому у місті Любомлі на Волині підліток загинув під завалами зруйнованої будівлі, коли грав з однолітками.

531

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Instagram