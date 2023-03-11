Російські загарбники не відмовляються від своїх намірів щодо окупації України, продовжують вести повномасштабну збройну агресію проти нашої держави.

Протягом поточної доби противник завдав 12 авіаційних та 2 ракетних удари по місту Запоріжжя. Також ворог здійснив 34 обстріли з реактивних систем залпового вогню. Один з них — по об’єкту цивільної інфраструктури Херсона. Є жертви серед цивільного населення, двоє вбитих та троє поранених, повідомили у Генштабі.

Основною метою противника досі залишається вихід на адміністративні кордони Донецької та Луганської областей. Окупанти зосереджують свої зусилля на веденні наступальних дій на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському, Мар’їнському та Шахтарському напрямках.

На Куп’янському та Лиманському напрямках противник зберігає свою суттєву військову присутність у прикордонних з Україною районах для недопущення перекидання наших підрозділів на інші напрямки.

Протягом цієї доби противник безуспішно намагався прорвати оборону наших військ, здійснивши артилерійські обстріли районів низки населених пунктів вздовж лінії бойового зіткнення.

На Бахмутському напрямку ворог не припиняє штурму міста Бахмут, проте, наші захисники дають гідну відсіч і відбивають численні атаки.

На Авдіївському, Мар’їнському та Шахтарському напрямках противник здійснив спроби наступальних дій в напрямку населених пунктів Кам’янка, Сєверне, Первомайське, Невельське, Красногорівка та Мар’їнка Донецької області. Не мав жодного успіху.

На Запорізькому та Херсонському напрямках противник продовжує оборонятися. Одночасно з цим, ворог і далі здійснює інтенсивні обстріли найближчих населених пунктів.

Авіація Сил оборони за добу завдала 6 ударів по районах зосередження особового складу та військової техніки окупантів, а підрозділи ракетних військ і артилерії уразили 4 райони зосередження особового складу противника, один склад боєприпасів та 2 місця розгортання станцій радіоелектронної боротьби загарбників.

Російська злочинна влада продовжує заходи з примусової паспортизації населення окупованих територій Донецької та Луганської областей. Так, військове керівництво зс рф в обов’язковому порядку вимагає від всіх мобілізованих з раніше окупованих територій підписувати довготривалі контракти на проходження військової служби в армії рф. Для цього необхідно обов’язково мати серед решти документів копію паспорта громадянина рф. Таким чином окупанти намагаються примусити відмовитись від так званого «паспорту л/днр» на користь російського громадянства. В іншому випадку військовослужбовцям та членам їхніх родин погрожують у відмові всіх встановлених виплат та соціального захисту передбаченого для військовослужбовців зс рф.

Нагадаємо, військовий експерт Роман Світан вважає, що війна в Україні може закінчитись виходом ЗСУ на кордони 1991 року та розпадом самої росії, але на це потрібно багато часу.

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