У ході масованого удару 9 березня ворог випустив по Україні 95 ракет, — Генштаб

Напередодні російська федерація завдала чергового масованого ракетного удару по об’єктах критичної інфраструктури нашої держави та будинках цивільного населення.

Як повідомили у Генштабі ЗСУ, за добу, що минула, ворог здійснив пуск 95 ракет різного базування. 34 ракети знищено нашими захисниками. Також ворог завдав 31 авіаційного удару, зокрема, використав 8 БпЛА типу Шахед-136, половину яких збито, та здійснив 65 обстрілів з реактивних систем залпового вогню.

Противник не полишає спроб оточити місто Бахмут. Основні зусилля зосереджує на веденні наступальних дій на Куп’янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Шахтарському напрямках. Минулої доби наші воїни відбили на них 102 атаки загарбників.

На Куп’янському та Лиманському напрямках противник намагається покращити тактичне положення.

На Бахмутському напрямку ворог не припиняє штурмові дії міста Бахмут. Сили оборони України відбили численні атаки в районах Залізнянського, Оріхово-Василівки, Дубово-Василівки, Бахмута та Іванівського.

На Авдіївському та Шахтарському напрямках противник здійснив безуспішні наступальні дії неподалік населених пунктів Красногорівка, Кам’янка, Водяне, Сєверне, Первомайське, Невельське, Мар’їнка, Побєда, Новомихайлівка та Вугледар Донецької області.

На Запорізькому та Херсонському напрямках окупанти обороняються.

Вже вкотре російські загарбники, аби дискредитувати Сили оборони України, чинять злочинні дії на тимчасово захоплених територіях Херсонської області. Цього разу мінометного обстрілу окупантів зазнали жителі міста Олешки.

У Рубіжному Луганської області, ворог розміщує особовий склад у житлових кварталах, прикриваючись мирним населенням. Військовослужбовці окупаційних військ розселяються на першому та другому поверхах, а вище залишають проживати цивільних людей.

Авіація Сил оборони за минулу добу завдала 13 ударів по районах зосередження особового складу та військової техніки окупантів, а також удару по зенітно-ракетному комплексу на вогневій позиції.

За даними Генштаба, загальні втрати особового складу ворога на ранок склали майже 157 тисяч вбитими.

Фото Генштабу

Підрозділи ракетних військ і артилерії уразили пункт управління, 6 районів зосередження особового складу противника, 2 логістичних центри, 3 склади боєприпасів, 6 станцій радіоелектронної боротьби та 2 засоби ППО на вогневій позиції.

Нагадаємо, військовий експерт Українського інституту майбутнього Іван Ступак пов`язував великий наступ армії росії на Донбасі з бажанням провести на окупованих територіях Донецької та Луганської областей вибори й закріпити ці території за собою. Після цього президент рф володимир путін може взяти «тайм-аут» у війні.

Фото ОК «Північ»

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