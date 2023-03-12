Офіцер побив солдата в учбовому центрі на Житомирщині: подробиці скандалу (відео)

У 190-му навчальному центрі (Житомирський район смт. Гуйва) відреагували на скандальне відео, що шириться мережею.

Було зафільмовано, як нібито офіцер б`є строковика. Відеоролік в мережу виклав «Інсайдер».

«Командування частини вдячне всім, хто переслав інформацію, яка стосується інциденту, що трапився в одному з підрозділів. Ми розділяємо обурення щодо виявленого факту. Вже розпочато службове розслідування, до якого долучені всі компетентні структури: Служба Військового правопорядку, контррозвідка, Державне бюро розслідувань тощо. Ми будуємо армію нового формату, де нема місця зловживанням та нестатутним стосункам. Винуватці однозначно понесуть суворе покарання. За результатами розслідування буде прийнято відповідні рішення», — йдеться у повідомленні.

Сам офіцер записав відеозвернення, зазначивши, що понесе покарання, та додав, що алкоголь в армії — неприпустимо.

Наразі відомо, що фігуранти інциденту відсторонені від виконання службових обов'язків до кінця розслідування.

Нагадаємо, що нещодавно було звільнено трьох співробітників одеського університету внутрішніх справ за знущання з курсанта. У мережу викладали відео, на якому троє співробітників змушують одного з курсантів присідати на плацу в якості покарання за скоєне порушення — нібито він поставив сушитися взуття на підвіконня в кімнаті.

Фото Pixabay

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