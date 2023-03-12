«Динамо» у скандальному матчі обіграло «Дніпро-1», але залишилося без найкращого бомбардира: відеоогляди ігор УПЛ
У неділю, 12 березня, продовжилася ігрова програма 17-го туру чемпіонату України з футболу, де напередодні «Зоря» впевнено обіграла «Львів».
Чемпіонат України. 17-й тур
12 березня (неділя)
«Дніпро-1» — «Динамо» (Київ) — 0:1 (Буяльський, 41). На 90+8-й хвилині вилучений Буяльський («Динамо»). Юніорські склади — 1:1.
«Динамо»: Нещерет, Караваєв, Попов, Дячук, Вівчаренко, Сидорчук, Лонвейк, Буяльський (Гармаш, 88), Беніто (Царенко, 58), Кабаєв (Волошин, 88), Ванат (Рамірес, 73).
«Динамо» виходило на гру проти лідера, перебуваючи в незавидному становищі. Після сенсаційної поразки від «Інгульця» в попередньому турі підопічні Мірчі Луческу опустилися на четверте місце, і права на помилку вже не мали.
Утім, протягом першого тайму в діях киян не було помітно особливого прагнення йти в атаку великими силами. Навпаки — часто «біло-сині» опинялися в повному складі на своїй половині поля, стримуючи атаки підопічних Олександра Кучера.
Але, як це не дивно, саме «Динамо» відкрило рахунок у поєдинку. Незадовго до перерви бразилець Хайнер віддав необачну передачу біля свого штрафного майданчика, Буяльський перехопив та завдав «прихованого» удару з-під захисника з меж штрафного майданчика — голкіпер «Дніпра-1» Рибак, який проводив перший матч в УПЛ, лише спостерігав, як м'яч залітає в кут.
У другому таймі команди вже не настільки активними були в атаці, хоча «Динамо» після класного удару Ваната п'яткою було близьке до того, щоб збільшити свою перевагу, але в підсумку рахунок більше не змінювався. Щоправда, не обійшлося без скандалу: незадовго до фінального свистка арбітр Кривушкін не вилучив дніпрянина Бланко, який грубо наступив Буяльському на ногу в неігровому епізоді, а після фінального свистка вже найкращий бомбардир «Динамо» отримав червону картку за надмірний прояв емоцій.
«Верес» (Рівне) — «Ворскла» (Полтава) — 2:2 (Кравець, 48, у свої ворота, Гайдучик, 60 — Сефері, 25, 85, з пенальті). На 90+3-й хвилині Кльоц («Верес») не реалізував два пенальті. Юніорські склади — 2:1.
«Верес» зміг перервати свою жахливу програшну серію, яка налічувала п'ять матчів та поступово наближала рівненський клуб до зони вильоту. Щоправда, підопічні Юрія Вірта не змогли виграти, хоча вже в компенсований час були близькими до цього, але Кльоц не зміг реалізувати два послідовно призначених пенальті у ворота гостей. Також «Верес», як і раніше, не може здобути дебютну перемогу на оновленому домашньому стадіоні «Авангард» — у семи іграх лише дві нічиї при п'яти поразках.
11 березня (субота)
«Зоря» (Луганськ) — «Львів» — 3:1 (Русин, 34, Імереков, 54, Булеца, 70 — Бугай, 87). Матч юніорських складів перенесено.
«Минай» — «Олександрія» — 1:1 (Вітенчук, 2 — Третьяков, 84). Юніорські склади — 0:2.
«Інгулець» (Петрове) — «Металіст» (Харків) — 2:1 (Одарюк, 28, 77 — Паті, 64). На 90+5-й хвилині вилучений Паті («Металіст»). Юніорські склади — 0:0.
«Чорноморець» (Одеса) — «Металіст 1925» (Харків) — 1:1 (Алефіренко, 9 — Вачіберадзе, 19). Юніорські склади — 3:1.
Становище команд:
1. «Дніпро-1» — 36 очок (16 матчів);
2. «Шахтар» — 36 (15);
3. «Зоря» — 34 (17);
4. «Динамо» — 33 (17);
5. «Олександрія» — 27 (16);
6. «Кривбас» — 21 (16);
7. «Металіст 1925» — 20 (17);
8. «Колос» — 20 (16);
9. «Ворскла» — 19 (17);
10. «Інгулець» — 19 (16);
11. «Верес» — 20 (17);
12. «Рух» — 17 (15);
13. «Металіст» — 16 (17);
14. «Чорноморець» — 15 (17);
15. «Минай» — 15 (16);
16. «Львів» — 12 (16).
Бомбардири: 12 м'ячів — Артем Довбик («Дніпро-1»); 11 — Віталій Буяльський («Динамо»); 8 — Данило Сікан («Шахтар»), Таулян Сефері («Ворскла»); 7 — Михайло Мудрик («Шахтар»), Максим Третьяков («Олександрія»); 6 — Максим Прядун («Металіст»), Віктор Циганков («Динамо»); 5 — Де Паула Таллес («Рух»), Андрій Цуріков («Олександрія»), Олександр Піхальонок («Дніпро-1»), Владислав Ванат («Динамо»), Ігор Кирюханцев, Назарій Русин, Сергій Булеца (усі — «Зоря»).
У рамках 17-го туру УПЛ 12 березня також проходять матчі «Кривбас» — «Шахтар» та «Рух» — «Колос».
Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що тренер «Динамо» Олег Гусєв одружився втретє.
Фото ФК «Динамо»91
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