«Динамо» не забило «Інгульцю» та зганьбилося на рідному стадіоні: відеоогляди матчів УПЛ

У суботу, 4 березня, трьома матчами в Олександрії, Києві та Рівному продовжилася ігрова програма 16-го туру чемпіонату України з футболу.

Чемпіонат України. 16-й тур

4 березня (субота)

«Динамо» (Київ) — «Інгулець» (Петрове) — 0:2 (Козак, 12, Одарюк, 43). Юніорські склади — 2:1.

Ексфутболіст «Динамо» Сергій Ковалець зміг зіпсувати настрій своєму колишньому клубу в першому ж поєдинку на чолі «Інгульця». Ніхто особливо не давав команді з Петрового шансів у протистоянні з киянами, але скромний клуб із Кіровоградської області зміг піднести сенсацію. Побудувавши гру на контратаках, «Інгулець» забив два м'ячі в першому таймі, і кияни після перерви не змогли виправити ситуацію, зазнавши першої в історії поразки від команди з Петрового.

«Олександрія» — «Дніпро-1» — 2:2 (Мустафаєв, 30, 88 — Бланко, 23, Довбик, 58). Юніорські склади — 0:1.

«Олександрія», видавши результативний поєдинок із «Металістом 1925», не стала відбувати номер на полі й у матчі з лідером чемпіонату — «Дніпром-1», який став для господарів ювілейним, 300-м, у чемпіонатах України. Двічі по ходу зустрічі поступаючись у рахунку (12-й гол у сезоні забив Артем Довбик, зміцнивши своє лідерство в суперечці бомбардирів), підопічним Руслана Ротаня вдалося зрівняти рахунок, причому рятівний гол олександрійці забили на 88-й хвилині.

«Верес» (Рівне) — «Чорноморець» (Одеса) — 1:3 (Маткобожик, 60 — Бадібанга, 13, Алефіренко, 76, Гладкий, 90+3, з пенальті). Юніорські склади — 0:0.

Обидві команди підійшли до очного поєдинку з невтішними серіями — «Верес» програв останні чотири матчі в чемпіонаті, а «Чорноморець» не міг виграти у трьох останніх поєдинках. У підсумку саме одеситам вдалося перервати свою, здобувши гостьову перемогу.

3 березня (п'ятниця)

«Кривбас» (Кривий Ріг) — «Колос» (Ковалівка) — 1:0 (В. Вернидуб, 61). Юніорські склади — 2:2.

Становище команд:

1. «Дніпро-1» — 36 очок (15 матчів);

2. «Шахтар» — 33 (14);

3. «Динамо» — 30 (16);

4. «Зоря» — 28 (15);

5. «Олександрія» — 26 (15);

6. «Кривбас» — 21 (16);

7. «Колос» — 20 (16);

8. «Металіст 1925» — 19 (15);

9. «Ворскла» — 18 (15);

10. «Верес» — 17 (16);

11. «Інгулець» — 16 (15);

12. «Металіст» — 16 (15);

13. «Чорноморець» — 14 (16);

14. «Рух» — 14 (14);

15. «Минай» — 14 (15);

16. «Львів» — 9 (13).

Бомбардири: 12 м'ячів — Артем Довбик («Дніпро-1»); 10 — Віталій Буяльський («Динамо»); 8 — Данило Сікан («Шахтар»); 7 — Михайло Мудрик («Шахтар»); 6 — Максим Прядун («Металіст»), Віктор Циганков («Динамо»), Максим Третьяков («Олександрія»); 5 — Де Паула Таллес («Рух»), Андрій Цуріков («Олександрія»), Олександр Піхальонок («Дніпро-1»), Владислав Ванат («Динамо»), Ігор Кирюханцев («Зоря»).

Додамо, що в рамках 16-го туру будуть зіграні наступні матчі: «Ворскла» — «Зоря», «Металіст» — «Рух», «Металіст 1925» — «Шахтар» (5 березня); «Львів» — «Минай» (6 березня).

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що «Шахтар» незважаючи на жахливу помилку Трубіна розгромив «Минай».

Фото ФК «Динамо»

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