Голи ексдинамівців допомогли «Зорі» перемогти аутсайдера та збільшити відрив від «Динамо»: відеоогляди матчів УПЛ

У суботу, 11 березня, матчами у Минаї, Києві, Петровому та Одесі стартував 17-й тур чемпіонату України з футболу .

Чемпіонат України. 17-й тур

11 березня (субота)

«Зоря» (Луганськ) — «Львів» — 3:1 (Русин, 34, Імереков, 54, Булеца, 70 — Бугай, 87). Матч юніорських складів перенесено.

Минулого туру підопічні Патріка ван Леувена завдяки двом голам у компенсований час обіграли «Ворсклу». Зрозуміло, горіла бажанням «Зоря» перемогти і аутсайдера, який підписав узимку 14 (!) новачків.

І луганчани на столичному динамівському стадіоні чудово впоралися із завданням, завдяки голам ексдинамівців Русина та Булеци, а також точному удару головою Імерекова здобувши перемогу та збільшивши відрив від «Динамо» до чотирьох очок.

«Минай» — «Олександрія» — 1:1 ( Вітенчук, 2 — Третьяков, 84). Юніорські склади — 0:2.

Закарпатці у двох березневих матчах із «Шахтарем» (1:4) та «Львовом» (0:1) не набрали жодного очка і вийшли на гру командою Руслана Ротаня з великим бажанням порадувати, нарешті, своїх шанувальників. Тим паче, що наставник «Миная» Володимир Шаран свого часу довго і плідно працював в «Олександрії».

І господарі поля цілих 82 хвилини після швидкого голу Вітенчука вели у рахунку, але гості зусиллями свого найкращого бомбардира Третьякова таки змогли відігратися. Три матчі — три нічиї. Ротань після приходу до «Олександрії» поки що не перемагає, але й не програє (хоча щоразу його підопічним довелося відіграватися).

«Інгулець» (Петрове) — «Металіст» (Харків) — 2:1 (Одарюк, 28, 77 — Паті, 64). На 90+5-й хвилині вилучений Паті («Металіст»). Юніорські склади — 0:0.

Сергій Ковалець блискуче дебютував на посаді головного тренера «Інгульця». Після перемоги у столиці над «Динамо» підопічні 54-річного фахівця здолали в рідному Петровому «Металіст». При цьому в обох матчах влучними ударами (трьома!) відзначився форвард Одарюк.

Становище команд:

1. «Дніпро-1» — 36 очок (15 матчів);

2. «Шахтар» — 36 (15);

3. «Зоря» — 34 (17);

4. «Динамо» — 30 (16);

5. «Олександрія» — 27 (16);

6. «Кривбас» — 21 (16);

7. «Колос» — 20 (16);

8. «Металіст 1925» — 19 (16);

9. «Інгулець» — 19 (19);

10. «Ворскла» — 18 (16);

11. «Рух» — 17 (15);

12. «Верес» — 17 (16);

13. «Металіст» — 16 (17);

14. «Минай» — 15 (16);

15. «Чорноморець» — 14 (16);

16. «Львів» — 12 (16).

Бомбардири: 12 м'ячів — Артем Довбик («Дніпро-1»); 10 — Віталій Буяльський («Динамо»); 8 — Данило Сікан («Шахтар»); 7 — Михайло Мудрик («Шахтар»), Максим Третьяков («Олександрія»); 6 — Максим Прядун («Металіст»), Віктор Циганков («Динамо»), Таулян Сефері («Ворскла»); 5 — Де Паула Таллес («Рух»), Андрій Цуріков («Олександрія»), Олександр Піхальонок («Дніпро-1»), Владислав Ванат («Динамо»), Ігор Кірюханцев, Назарій Русин, Сергій Булеца (усі — «Зоря»).

У рамках 17-го туру УПЛ також відбудуться матчі: «Чорноморець» — «Металіст 1925» (11 березня); «Дніпро-1» — «Динамо», «Верес» — «Ворскла», «Кривбас» — «Шахтар» і «Рух» — «Колос» (12 березня).

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що «Шахтар у Лізі Європи не втримав перемогу над «Фейєноордом».

Фото ФК «Зоря»

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