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Спорт

Легенда «Динамо» та збірної України одружився втретє (фото)

19:21 7 березня 2023
Олег Гусєв із дружиною Валерією

Колишній футболіст київського «Динамо» та збірної України Олег Гусєв вирішив вкотре ступити на шлюбний рушник.

Деякими фотографіями з весілля поділилася обраниця 39-річного нинішнього помічника головного тренера «біло-синіх», знімками з якою колишній футболіст інтригував уболівальників раніше.

Про дівчину відомо небагато. Звати її Валерія, після одруження вона взяла прізвище Гусєва, себе охарактеризувала в Instagram як «модель, артистка, філантроп та активістка». До речі, у соцмережах Валерія доволі популярна — на її сторінку підписано 138 тисяч людей (наприклад, за її новим чоловіком «стежать» лише 10 тисяч людей).

Додамо, що від двох попередніх шлюбів у Гусєва ростуть двоє дітей — син Олексій, який уже «стукає у двері» першої команди «Динамо», та донька Олександра.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що українська чемпіонка світу та Європи з плавання Дарина Зевіна виходить заміж за свого колегу.

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