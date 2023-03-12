Поверталися додому 19 годин: корабель Маска доставив на Землю астронавтів, які півроку провели в космосі

У неділю, 12 березня, на Землю благополучно повернувся багаторазовий пілотований космічний корабель Crew Dragon приватної американської компанії SpaceX.

Він сів на воду в Мексиканській затоці біля західного узбережжя Флориди, йдеться в повідомленні Національного управління США з аеронавтики та дослідження космічного простору (NASA).

Загальна тривалість польоту становила близько 19 години. На борту знаходилися два астронавти NASA — Ніколь Манн і Джош Кассада, астронавт Японського агентства аерокосмічних досліджень (JAXA) Коїті Ваката та росіянка Анна Кікіна. Вони прибули на Міжнародну космічну станцію (МКС) у рамках п'ятої регулярної місії корабля Crew Dragon 7 жовтня 2022 та провели на орбіті загалом майже півроку.

Фото SpaceX.

Вперше за останній 21 рік представник росії повернувся на Землю на американському кораблі. У грудні 2002 року на шатлі «Індевор» прилетіли Валерій Корзун та Сергій Трещев.

На МКС продовжують працювати російські космонавти Сергій Прокоп'єв, Дмитро Петелін та Андрій Федяєв, астронавти NASA Френк Рубіо, Стівен Боуен та Вуді Хобург, а також астронавт із ОАЕ Султан аль-Нейаді.

Нагадаємо, що американський багаторазовий пілотований космічний корабель Crew Dragon-6 успішно пристикувався до Міжнародної космічної станції (МКС) 3 березня.

Фото NASA

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