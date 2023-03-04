Ракета Ілона Маска доставила на МКС новий екіпаж: серед космонавтів є росіянин

Американський багаторазовий пілотований космічний корабель Crew Dragon-6 успішно пристикувався до Міжнародної космічної станції (МКС). Стикування було здійснено 3 березня в автоматичному режимі до модуля Harmony американського сегменту МКС (нагадаємо, росія, чий сегмент станції порядком зносився, заявила, що виходить із програми розвитку МКС після 2024 року). Як відомо, кораблі Crew Dragon розроблені та побудовані приватною компанією SpaceX, яку заснував Ілон Маск.

На МКС прибув міжнародний екіпаж у складі чотирьох осіб — американські астронавти Стівен Боуен та Вуді Хобург, астронавт із ОАЕ Султан Аль-Нейаді та російський космонавт Андрій Федяєв. Планується, що ця четвірка проведе на станції пів року.

Американські астронавти Стівен Боуен та Вуді Хобург, астронавт із ОАЕ Султан Аль-Нейаді та російський космонавт Андрій Федяєв проведуть на МКС пів року

Боуен, Хобург, Аль-Нейаді та Федяєв змінюють команду Crew Dragon-5. Вона знаходиться на МКС із жовтня 2022 року. Це астронавти NASA Джош Кассада та Ніколь Манн, японець Коїчі Ваката та російська космонавтка Ганна Кікіна. За п'ять днів Crew Dragon-6 повинен повернути їх на Землю.

Запуск корабля було здійснено за допомогою ракети-носія Falcon 9, яка також побудована компанією SpaceX Ілона Маска. Старт відбувся 2 березня о 00:34 за часом Східного узбережжя США з мису Канаверал.

Нагадаємо, Ілон Маск, який у 2022 році втратив 140 млрд доларів, повернув собі перше місце у списку найбагатших людей планети.

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