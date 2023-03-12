Намагалися розправитися з прапором України: на проросійській акції в Празі затримано майже два десятки людей

У суботу, 11 березня, у Празі відбулася багатотисячна демонстрація, учасники якої вимагали відставки уряду Петра Фіали та припинення активної підтримки Чехією України. Організатором акції стала опозиційна партія PRO (Právo Respekt Odbornost — Право Повага Експертиза), яка не пройшла до парламенту. Її лідер Йіндржих Райхл, виступаючи на акції, заявив, що хотів би бачити при владі уряд, «який насамперед піклується про інтереси чеських громадян».

Райхл та його однодумці переконують чехів у тому, що причиною високого рівня інфляції в країні є війна в Україні та допомога, яку Прага надає Києву. Він також різко критикує НАТО за військову підтримку України.

Акція протесту у Празі проходила під гаслом «Чехія проти бідності». Проте здебільшого її учасники відзначились антиукраїнськими гаслами.

Як передає чеське онлайн-видання, після завершення мітингу на Вацлавській площі деякі демонстранти попрямували до Національного музею і спробували проникнути в нього, щоб зірвати з фасаду будівлі державний прапор України. Поліції довелося діяти рішуче. За непокору на вимогу припинити штурм музею було затримано 18 осіб.

Одночасно з акцією «Чехія проти бідності» у Празі відбулася демонстрація, учасники якої закликали до єдності ЄС у підтримці України. Акція мала виключно мирний характер.

Як писали «ФАКТИ», раніше влада Чехії вирішила посилити контроль над транспортними засобами, що належать біженцям з України. Вимушеним переселенцям потрібно реєструвати свої автомобілі.

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