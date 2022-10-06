Батьків можуть покарати: у Чехії вирішили перерахувати дітей українських біженців — у чому причина

У Міністерстві освіти Чехії, яка гостинно прийняла сотні українок з дітьми, ініціювали спільну з муніципальною владою та МВС перереєстрацію біженців. Її мета — встановлення причин відсутності великої кількості дітей, які прибули з України до чеських шкіл.

«Необхідно вирішити, як ми діятимемо, коли дитина не ходить до школи, а повинна», — пояснив голова парламентського шкільного комітету, а також губернатор Моравсько-Сілезького краю Іво Вондрак.

Він зазначив, що на українських дітей, які перебувають у Чехії понад 90 днів, поширюється вимога про те, що діти шкільного віку мають бути зараховані до школи та відвідувати заняття. В іншому випадку батьків може бути притягнуто до відповідальності за правопорушення аж до втрати візи.

За правилами, що діють у цій країні, якщо учень не відвідуватиме заняття протягом шкільного року з заздалегідь відомих причин довше шести днів (наприклад, відпустка, сімейні заходи), необхідно своєчасно написати заяву, яку розгляне класний керівник чи директор.

Отримати роз'яснення всіх вимог українці можуть, звернувшись на нову окрему гарячу лінію +420 234 812 345. Лінія працюватиме щодня у робочі дні з 8:00 до 16:00 українською та чеською мовами.

Довідково: за даними Міносвіти Чехії, в країні «загубилося» близько 10 тисяч учнів з України — 1208 вихованців дитсадків, 8021 учень початкової школи та 371 старшокласник.

Нагадаємо, раніше «ФАКТИ» розповіли, як можна записати українську дитину до польської школи.

Фото gromada. cz/

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