«У США ніхто не очікував, що ми настільки сильні»: захисник України після протезування хоче повернутися на фронт

«Та який я герой? Таких, як я, тисячі. Справжні герої зараз сидять в окопах на позиціях», — скромно каже 30-річний військовий з Сумщини Микола Заріцький. З початком широкомасштабного вторгнення чоловік не роздумуючи взяв до рук зброю, та став до оборони України. Микола зізнається, що спочатку було страшно, однак мотивація захистити свій дім і близьких переважила будь-які сумніви та додала сил і сміливості. На жаль, в боях за Херсонщину боєць отримав важке поранення ноги. Для шестиразового чемпіона України з бігу на середні дистанції, яким Микола Заріцький був до великої війни, нова реальність стала особливо чутливою. Та все ж воїн не зламався і навіть отримав свою мить слави на телебаченні в Нью-Йорку.

«Пішов до війська, щоб все це якнайшвидше закінчилося»

Микола одним з перших дізнався про початок рашистської навали 24 лютого 2022 року.

— Річ у тому, що я живу всього за 10 кілометрів від кордону з рф в Сумській області, — пояснює чоловік. — З самого ранку 24 лютого на Суми почала йти їхня техніка, вояки. Скажу чесно — було страшно, незрозуміло, що робити, кожен думав про свою родину, куди вивезти рідних… Був повний хаос.

Втрата ноги для шестиразового чемпіона України з бігу на середні дистанції Миколи Заріцького стала особливо чутливою

Та попри плутанину перших днів великої війни потрібно було брати себе в руки. Микола вступив в територіальну оборону. Чоловік запевняє, що в той час на Сумщині зі зброєю зустрічати ворога люди були готові з-за кожного рогу.

— Люди організувались. У нас багато мисливців, і всі мешканці міста постали один за одного, всі Суми: хто з рушницями, а хто і з палицями, — розповідає військовий. — Але ми більше захищали місто від мародерів, адже влади тоді майже не було, всі виїхали, залишилось тільки декілька поліцейських, які відразу сказали, що нікуди не поїдуть.

Відслуживши декілька тижнів в місцевій теробороні, чоловік вирішив піти на фронт — туди, де справді гаряче.

— Почав дзвонити до знайомих військових, адже розумів, що територіальна оборона, звісно, добре, але треба йти до війська, — каже Заріцький. — В військкоматі нікого не було. Я взяв військовий квиток і хотів вже їхати в Полтаву, щоб призиватися звідти, та згодом все ж запрацював військкомат в Сумах.

— Чому пішли добровольцем?

— Я хвилювався за рідних, і моя мотивація була в тому, щоб все це якнайшвидше закінчилося. Хотілося допомогти в цьому. Так, війна йшла вже 8 років в Донецькій і Луганській областях, але коли ти цього не бачиш на власні очі, то здається, що це десь там і тебе не стосується. А от коли в рідному місті ти вже бачиш колони з цими буквами «Z», то дуже страшно.

«Відчув надзвичайний жар в ногах, подивився вниз — і все зрозумів»

Микола отримав позивний «Вир» та потрапив у розташування 57-ї окремої мотопіхотної бригади. Спочатку працював на установках «Град», насипаючи за комір рашистам реактивні боєприпаси, а потім був переведений до складу мінометної батареї. «Вир» пройшов найгарячіші ділянки фронту: воював на Лисичанському напрямку, брав участь у звільненні Херсонщини.

— Коли йде масований обстріл, починаєш думати про все на світі, переоцінювати своє життя. Але страшно і важко до першого прильоту. А потім вже призвичаївся і навіть спав під канонади, — згадує бойові будні військовий.

Однак 11 жовтня сталася біда — Микола отримав важке поранення лівої ноги. Той день чоловік пам’ятає в деталях:

— Ми просувалися постійно вперед, займали їхні позиції, відвойовували села. Я працював у складі мінометної батареї. Ми обирали вогневу позицію для ведення бойових дій, шукали місце. А свинособаки відступали і дуже багато територій замінували. Наші сапери, звісно, працювали постійно, але десь, можливо, не додивилися, а може, не додивися і я, тому наступив на протипіхотну міну. Одразу відчув надзвичайний жар в ногах, подивився вниз — і все зрозумів. Тоді в перші три секунди чомусь промайнула думка, що війна для мене вже закінчилася. Потім сапери сказали, що мені дуже пощастило, адже під міною не було ВОГу (осколковий боєприпас для підствольних гранатометів. — Авт.), адже вони практикували таке: закласти ВОГ під міну. Так що я ще легко відбувся.

Потім були ампутація, реампутація та ще одна операція.

— Звичайно, що це все тяжко, але депресії в мене не було. Потім я навіть жартував, що лівою ногою тепер можу посадки перевіряти, — сміється Микола.

«У США дуже поважають українських військових»

За допомогою волонтерів чоловік потрапив на протезування до Сполучених Штатів. В Києві Миколу проводжав мер Віталій Кличко, який подарував воїну боксерські рукавички зі своїм автографом.

Мер Віталій Кличко, проводжаючи Миколу до США, подарував воїну боксерські рукавички зі своїм автографом

Надалі цей спортивний артефакт був проданий на аукціоні в Нью-Йорку, а вторговані кошти пішли на реабілітацію Миколи та ще чотирьох бійців.

Рукавички з автографом Кличка були продані на аукціоні в Нью-Йорку, а вторговані кошти пішли на реабілітацію Миколи та ще чотирьох бійців

— Під час реабілітації найважчими були перші два тижні, коли протез вже зробили, а кукса ще не була готова до того, щоб я ходив кожного дня хоча б по пів години, — пояснює «Вир». — Дуже все боліло. Та і зараз ще не призвичаївся остаточно, цілий день в протезі особливо не набігаєшся. Та я звикаю, і результат з кожним днем все кращий.

У США військовий зустрічався з політиками та навіть встиг стати зіркою на телебаченні: сюжет про українського воїна зняла одна з найрейтинговіших американських телерадіомереж CBS.

— Там дуже поважають українських військових, всі привітні, з натхненням віддають честь, дякують за службу. Американці в захваті від українців, бо ніхто не очікував, що ми настільки сильні. Вони шоковані тим, як ми майже палицями воюємо, — розповідає чоловік.

За словами Миколи, його не полишають думки про повернення на фронт до побратимів.

— В тилу теж є робота, але я не для того призивався, щоб сидіти десь у військовій частині, — запевняє «Вир». — Але спочатку потрібно добре відновитися, щоб бути не тягарем для побратимів, а бойовою одиницею.

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— Завдяки чому Україна врешті-решт переможе?

— У нас є мотивація. Ми стоїмо за власну домівку, за рідних, друзів, батьків, своїх дітей, — по-чоловічому прямо відповідає Микола Заріцький.

"Ми стоїмо за власну домівку, за рідних, друзів, батьків, своїх дітей", - каже Микола

Більше про реабілітацію воїнів та постраждалих від війни в Україні, а також про допомогу українцям з інвалідністю, які отримали притулок у країнах ЄС, можно дізнатись на сайті організації EnableMe Ukraine.

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